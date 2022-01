BioWare: Die Entwickler möchten ihren guten Ruf wiederherstellen – Kleines Status-Update zu Dragon Age und Mass Effect

BioWare hat einige turbulente Jahre hinter sich. Nach den kontroversen Veröffentlichungen von „Mass Effect: Andromeda“ und „Anthem“, dem Abgang der leitenden Mitarbeiter Casey Hudson und Mark Darrah und den Berichten rund um Crunch-Praktiken und schlechten Arbeitsbedingungen hat der Ruf der einstigen Rollenspiel-Edelschmiede stark gelitten.

In einem neuen Blogeintrag hat Garry McKay, der General Manager von BioWare, betont, dass man den guten Ruf wiederherstellen möchte. So schrieb er:

„Als ich die Rolle des GMs übernahm, sprach ich über die Wiederherstellung unseres Rufes und das bleibt eine riesige Priorität. Wir sind hochfokussiert auf das Vertrauen unserer Fans und Community wiederaufzubauen und wir planen dies zu tun, indem wir die Art an Spielen liefern, für die wir am besten bekannt sind und sicherstellen, dass sie von höchster Qualität sind. Unsere Mission ist es ‚Welten von Abenteuern, Konflikten und Kameradschaft zu erschaffen, die euch inspirieren, der Held eurer Geschichte zu werden.‘ Wir möchten, dass die Veröffentlichungen unserer Spiele bahnbrechende Momente in der Industrie sind. Wir haben das Gefühl, dass wir die richtigen Leute , den richtigen kreativen Fokus und die Unterstützung von EA haben, um dieses Versprechen zu erfüllen.“

Allerdings hat McKay auch einige Worte zu den Arbeiten an den neuen Ablegern zu „Dragon Age“ und „Mass Effect“ verloren. Demnach ist man weiterhin schwer mit der Arbeit beschäftigt, wobei McKay „unglaubliche Arbeit von beiden Teams“ sieht. Im Weiteren heißt es:

„Wenn ihr auf Mass Effect gespannt seid, empfehle ich euch einen Blick auf das Poster zu werfen, das wir am N7 Day veröffentlichten. Wenn ihr genau hinschaut, entdeckt ihr einige versteckte Hinweise. In Hinsicht auf Dragon Age haben wir eine erfahrene Gruppe an talentierten Entwicklern, die an dem nächsten Teil der Marke arbeiten. Wir konzentrieren uns auf eine Einzelspielererfahrung, die auf Entscheidungen von Bedeutung setzt.“

Auch interessant: Mass Effect 5 – BioWare setzt vermutlich auf die Unreal Engine 5

In Zeiten der Pandemie habe das Studio auch gelernt, wie man zusammenarbeitet, obwohl man über hunderte verschiedene Orte in ganz Nordamerika verteilt ist. Diese Erfahrungen nutzt man fortan für ein neues Arbeitsmodell, das allen Entwicklern mehr Flexibilität einräumt. Man möchte die Vorzüge der Arbeit im Home Office herausstellen und den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben ins Studio zurückzukehren.

Allerdings ist weiterhin unbekannt, wann die beiden neuen Spiele erscheinen sollen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass als erstes „Dragon Age“ auf den Markt kommen wird, auch wenn dies erst im nächsten Jahr der Fall sein könnte.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021