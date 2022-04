Mass Effect 5: Entwicklung meistert den ersten Meilenstein

"Mass Effect 5" befindet sich bei BioWare in Entwicklung.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von BioWare derzeit nicht nur fieberhaft an der Fertigstellung des Fantasy-Rollenspiels „Dragon Age 4“, das unbestätigten Berichten zufolge im Laufe des kommenden Jahres erscheinen könnte.

Darüber hinaus wurden bereits vor einer ganzen Weile die Arbeiten an einem neuen „Mass Effect“-Ableger bestätigt. Nachdem es bisher hieß, dass sich das ambitionierte Projekt noch in der Prototyp-Phase befindet, wiesen die Verantwortlichen von BioWare auf dem hauseigenen Blog darauf hin, dass der neue „Mass Effect“-Titel den ersten Meilenstein erreichte und von der Prototyp-Phase in die frühe Entwicklung überging.

„Es gibt auch das nächste Spiel im Mass Effect-Universum, das sich jetzt in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Es wird eine Weile dauern, bis wir ausführlicher darüber sprechen können, aber wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir arbeiten“, so BioWare.

Kehren die Geth zurück?

Handfeste Details zum nächsten Kapitel der „Mass Effect“-Saga ließen sich die Macher von BioWare bisher leider nicht entlocken. Allerdings deutete ein Ende 2021 via Twitter veröffentlichtes Artwork zum nächsten Teil darauf hin, dass wir uns möglicherweise auf ein Wiedersehen mit den Geth einstellen können. Darüber hinaus ließ eine Stellenausschreibung aus dem Dezember 2021 vermuten, dass BioWare der Frostbite-Engine den Rücken kehren und dieses Mal auf die Unreal-Engine 5 aus dem Haus Epic Games setzen wird.

Offiziellen Angaben kehren für die Arbeiten am neuen „Mass Effect“ diverse Veteranen und führende Köpfe zurück, die bereits in die Entwicklung der originalen „Mass Effect“-Trilogie. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Das technisch wie erzählerisch enttäuschende „Mass Effect: Andromeda“ vergessen zu machen und zu den Stärken der Reihe zurückzukehren.

„Mass Effect 5“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

