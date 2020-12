Mass Effect: Erster Teaser-Trailer mit Hinweis auf Shepard

Asari Liara taucht im ersten Teaser-Trailer zum neuen "Mass Effect" auf.

BioWare und Electronic Arts gewähren mit einem Teaser-Trailer einen ersten Blick auf das nächste „Mass Effect“. Vorgestellt wurde der Clip im Zuge der Game Awards 2020, aus denen „The Last off Us Part 2“ als Sieger hervorging.

Der unten eingebundene Trailer umfasst zwar keine Gameplay-Szenen und liefert nur eine grobe Ahnung, was die Spieler mit dem neuen Teil der „Mass Effect“-Reihe erwartet. Doch ein paar interessante Hinweise sind durchaus dabei.

Shepard kehrt offenbar zurück

Zunächst einmal kam nach der Veröffentlichung des Teaser-Trailers die Vermutung auf, dass mit dem neuen Teil an die Ereignisse von „Mass Effect 3“ angeknüpft wird, nachdem das vorherige Spiel „Mass Effect Andromeda“ einen etwas anderen Weg einschlug. Zu sehen sind im Video die Überreste einer zerstörten Raumstation, die ein wenig an die Citadel erinnert. Der Zustand würde zum Ende von „Mass Effect 3“ passen.

Auch taucht im Video zu „Mass Effect“ eine vermummte Figur auf, die über einen vereisten Planeten wandert, während im Hintergrund zerstörte Reaper zu erkennen sind. Später wird klar: Es ist Asari Liara, eine von Shepards engen Begleiterinnen. Am Ende des Clips stößt sie auf eine N7-Rüstung, die eine Verbindung zu Shepard aufbaut.

Da Liara nach dem Fund lächelt, könnte BioWare mit dem Trailer bewusst Hoffnung darauf machen, dass Shepard noch unter den Lebenden verweilt und im neuen Teil zurückkehrt. Abgeschlossen wird das Video zu „Mass Effect“ mit einem Blick auf ein Raumschiff, neben dem offenbar drei Figuren stehen. Dabei könnte es sich um einen Salarianer, einen Kroganer und einen Mensch handeln.

Nachdem „Mass Effect: Andromeda“ weniger beeindruckend war und auf Metacritic lediglich auf einen Score von 71 kam, wird vermutet, dass sich BioWare wieder auf die Original-Trilogie besinnt und die Geschichte fortsetzt.

Release noch weit entfernt

Allzu bald solltet ihr mit der Fortsetzung allerdings nicht rechnen. Denn laut der Angabe der Entwickler befindet sich die Entwicklung in einer sehr frühen Phase: „Werft einen einen kurzen Blick auf das nächste Kapitel des Mass Effect-Universums. Ein erfahrenes Team bei BioWare befindet sich in einem frühen Stadium mit dem, was für das Mass Effect-Franchise am Horizont ist. Und wir freuen uns, euch zu zeigen, wohin wir als Nächstes gehen werden“, heißt es in der Videobeschreibung.

Bei vielen Spielen dieser Größenordnung bedeutete der Hinweis auf eine frühe Entwicklungsphase, dass der Launch noch einige Jahre auf sich warten lässt. Zumindest im kommenden Jahr wird es wahrscheinlich keine Markteinführung geben. Was haltet ihr vom Teaser-Trailer? Seid ihr bereits gehypt oder mittlerweile etwas vorsichtiger?

