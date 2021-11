Mass Effect 5: Neues Concept-Art veröffentlicht – Rückkehr der Geth angedeutet?

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von BioWare aktuell nicht nur an „Dragon Age 4“. Darüber hinaus wurden im November des vergangenen Jahres die laufenden Arbeiten am neuesten Ableger der „Mass Effect“-Reihe bestätigt.

Konkrete Details zum neuen „Mass Effect“ ließen sich die Verantwortlichen von BioWare bisher zwar nicht entlocken, sorgten mit einem Concept-Art, das anlässlich des N7-Day am gestrigen Sonntag veröffentlicht wurde, allerdings für neue Spekulationen. Das besagte Artwork zeigt nämlich einen Krater, dessen Aussehen schnell an den Helm der Geth erinnert. Könnte BioWare damit angedeutet haben, dass die Geth im neuen „Mass Effect“ zurückkehren?

Bis uns endlich handfeste Details oder gar erste Eindrücke zum nächsten „Mass Effect“-Kapitel ins Haus stehen, dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, wird die Vollproduktion von „Mass Effect 5“ nämlich erst im Jahr 2023 anlaufen.

„Derzeit ziehen EA und BioWare wirklich alle Möglichkeiten für Mass Effect 5 in Betracht. Und ein technischer Direktor ist wichtig, um diesen Prozess zu überwachen. Das Unternehmen möchte die visuelle Technologie der nächsten Generation einsetzen. Und bis 2023, wenn die Entwicklung von Mass Effect 5 in vollem Umfang beginnt, könnte Frostbite weit hinter Unreal liegen“, äußerte sich Grubb diesbezüglich im September.

Offiziell bestätigt wurden seine Angaben bisher allerdings nicht.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect.

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021