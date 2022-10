Mass Effect 5: Fokus des Reboots liegt auf dem Singleplayer – Update zum Entwicklungsstand

Laut BioWare befindet sich das vor einer Weile angekündigte neue "Mass Effect" immer noch in einem Entwicklungsstadium, in dem die Entwickler der Frage nachgehen, in welche Richtung sich der Reboot bewegen wird. Fest stehe aber schon jetzt, dass der Fokus auf der Erfahrung für Einzelspieler liegen wird.