Dragon Age Dreadwolf: Release für dieses Jahr geplant, meint ein Insider

Spieler warten seit Jahren auf das nächste “Dragon Age“, das Mitte 2022 einen finalen Namen bekam. Weiterhin ist jedoch unklar, wann “Dreadwolf” erscheinen soll.

Allerdings könnten die Dinge langsam Fahrt aufnehmen. Darauf verwies Jeff Grubb in einer neuen Ausgabe von Game Mess. Festnageln lassen will er sich nicht.

Release von Dragon Age Dreadwolf in diesem Jahr?

Jeff Grubb möchte erfahren haben, dass bei BioWare intern mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr geplant wird. Allerdings ließ er direkt die Erklärung folgen, dass sich Fans nicht darauf verlassen sollten.

“[Dreadwolf] wird dieses Jahr erscheinen, so viel habe ich gehört”, so Grubb. „Sie sind ziemlich zuversichtlich, was das angeht. Das heißt nicht, dass es eine Garantie ist – es könnte sich noch verschieben – aber im Moment gehen sie intern davon aus, dass es noch in diesem Jahr erscheinen wird.“

Wie verlässlich sind die Aussagen? Jeff Grubb ist kein Tom Henderson oder billbil-kun, deren Vorhersagen und Insiderangaben oft mit einer Ankündigung gleichgesetzt werden können, da sie erstaunlich oft zutreffen. Die Aussagen von Jeff Grubb lassen nicht zweifelsfrei den Schluss zu, dass es sich um tatsächliche Insiderangaben handelt.

Einblicke in „Dragon Age Dreadwolf“ gewährte BioWare schon im vergangenen Dezember.

Über “Dragon Age Dreadwolf” berichtet Grubb nicht zum ersten Mal. Im August 2023 erklärte er: „Zum aktuellen Zeitpunkt erscheint es frühestens im Sommer 2024. Darüber reden sie nicht öffentlich.“

Doch auch im vergangenen Jahr wollte er sich nicht festnageln lassen. „Das basiert lediglich auf meinen Recherchen. Daher sollte es niemanden überraschen, wenn es sich erneut verschiebt“, ergänzte er damals

Tatsächlich gab BioWare im Dezember 2023 bekannt, dass “Dragon Age Dreadwolf” nicht vor Sommer 2024 auf den Markt kommen wird. Ebenso wurde ein rund 50 Sekunden langer Teaser veröffentlicht, der die Hafenstadt Antiva, die Küste von Rivain und Anderfels zeigt.

Anschauen könnt ihr euch den Teaser in der nachfolgenden Meldung:

Wann wird Dragon Age Dreadwolf enthüllt?

Bei einem Release in diesem Jahr müsste die Enthüllung in den nächsten Monaten erfolgen. Auch hierzu hat Grubb eine recht schwammige Prognose parat.

So betonte er: „Ich weiß nicht, wann es gezeigt wird, aber [ich] nehme an, dass es irgendwann in diesem Sommer gezeigt wird. Es könnte aber jederzeit passieren”, so der Giantbomb-Redakteur.

Spekulationen bedarf es allerdings gar nicht, was Grubbs Zuverlässigkeit etwas infrage stellt. BioWare gab im vergangenen Dezember offiziell bekannt: “Im Sommer 2024 werden wir Dragon Age Dreadwolf vollständig für euch enthüllen. Wir können es wirklich kaum erwarten.”

„Dragon Age: Dreadwolf“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung.

