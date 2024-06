Summer Game Fest: Länge des Streams bekannt und es folgt noch mehr

Das Summer Game Fest findet in dieser Woche statt. Allein die Hauptshow hat eine ordentliche Länge. Der Veranstalter nennt einen Zeitrahmen.

Das Summer Game Fest steht vor der Tür und startet mit einem Showcase, in dem der Produzent und Moderator Geoff Keighley zahlreiche Spiele vorstellen möchte. 55 Partner konnte man gewinnen, darunter PlayStation und Xbox.

Das heißt, es wird eine vollgepackte Show, was sich auch im zeitlichen Umfang widerspiegelt. Der Veranstalter ging auf Twitter/X auf die Länge der Hauptshow ein. Und danach ist noch lange nicht Schluss.

Macht euch für eine zweistündige Show bereit

Auf Twitter/X heißt es auf Nachfrage, dass die Eröffnungsshow des Summer Game Fests eine Länge von etwa zwei Stunden hat. Für Zuschauer in Europa wird es eine Nachtschicht, da die Ausstrahlung erst um 23 Uhr der hierzulande gültigen Zeitrechnung beginnt.

Bis 1 Uhr ist demnach mit einer fließbandartigen Vorstellung von Spielen zu rechnen. Denn auch bei 120 Minuten bleibt den einzelnen Games in der Regel nicht mehr als eine Trailer-Länge.

2K Games gab bekannt, dass man einen neuen Titel basierend auf einem der „größten und beliebtesten Franchises“ vorstellen möchte. Hier spekulieren Fans auf “Mafia 4”. Doch auch auf andere Games wie „BioShock“ oder „Borderlands“ trifft die Definition zu.

„Dragon Ball: Sparking! ZERO” ist mit dabei. Ebenfalls könnte während der Eröffnungsshow die erste Erweiterung von “Alan Wake 2” enthüllt werden. Sie trägt den Namen “Night Springs”.

Zudem wird zu “Monster Hunter Wilds” ein neuer Trailer präsentiert, der ein neues Monster in den Fokus rückt. Und sollte die Leakerin Midori richtig liegen, hat Sony Interactive Entertainment weitere Ankündigungen zu First-Party-Produktionen im Gepäck. “Ghost of Tsushima 2” könnte viele Fans über die jüngste State of Play hinweghelfen.

Wann startet das Summer Game Fest?

Der Live-Showcase des Summer Game Fests startet am 7. Juni 2024 um 23 Uhr. Die Veranstaltung findet im YouTube Theatre im Hollywood Park statt. Zuschauer, die nicht vor Ort sind, können das Event über verschiedene Streamingdienste verfolgen.

Direkt im Anschluss geht es weiter. So ist für den ersten Tag ein vierstündiger Stream geplant. Nachdem ein Follower nachfragte, ob der Haupt-Showcase wirklich so lang ist, antwortete der Veranstalter: “Das Summer Game Fest wird eine 2-stündige Show sein, gefolgt von Day of Devs und Devolver Digital.“

Auch für die darauffolgenden Tage ist einiges geplant: Eine Übersicht über die Events samt Termingestaltung findet ihr in der hier verlinkten Meldung.

