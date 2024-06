Nach State of Play: Insider beschreibt Problem mit YouTube-Leaks

Nach State of Play:

Kurz vor der jüngsten State of Play kam es zu einem weiteren Leak: Im Internet landete eine Liste mit Spielen, die für die Show geplant waren. Tom Henderson widmet sich auf Insider Gaming den Hintergründen.

Während der Mai-Ausgabe der State of Play standen kommende Spiele wie “Until Dawn”, “Monster Hunter Wilds”, “Alien: Rogue Incursion”, “Marvel Rivals”, “Concord” und “Astro Bot” im Fokus. Die ganz großen Überraschungen blieben aus, was nicht zuletzt ein Resultat vorheriger Leaks war.

Kurz vor der Show landete eine Liste im Internet, auf der die State-of-Play-Spiele mit einer überraschend hohen Trefferquote aufgeführt waren.

Mehrere Personen boten nach State-of-Play-Ankündigung Liste mit Namen an

Tom Henderson von Insider Gaming berichtet, dass innerhalb von 18 Stunden, nachdem die State of Play angekündigt wurde, vier verschiedene Personen der Website eine vollständige Liste der 14 geplanten und letztlich auch vorgestellten Spiele geschickt hätten.

“Einer dieser Leute erzählte mir sogar, dass die Informationen für einen kleinen dreistelligen Betrag an eine unbekannte Person verkauft wurden, die ihm dann sagte, er solle sie zur Gewährleistung der Gültigkeit an mehr Leute weitergeben“, schreibt der Insider.

Hierbei ist es erwähnenswert, dass die State of Play eine vorab aufgezeichnete Show war und vor der Ausstrahlung als fertige Präsentation auf die Server von YouTube hochgeladen wurde. Das deutet darauf hin, dass mehrere Personen, die Zugang zu privaten Videos auf YouTube haben, für eine Verbreitung der Informationen sorgen wollten.

In seinem Beitrag beschreibt Henderson eine Situation, in der sich YouTube-Mitarbeiter ständig mit privaten, nicht gelisteten und geplanten Videos beschäftigen würden, darunter “Showcases, Spieleankündigungen und anderes Material, das nicht an die Öffentlichkeit gelangen soll.”

Hierbei gehe es auch um die Genehmigung der Monetisierung von Videos, teilte eine Quelle mit, aber nicht nur.

Untersuchungen nach Leak des GTA-6-Trailers

Der Insider berichtete zuvor von internen Untersuchungen bei YouTube, eine davon kurz nach dem Leak des ersten “GTA 6”-Trailers. Laut Henderson könnte es ein zeitlicher Zufall gewesen sein. Allerdings sei es in der Branche bekannt, dass “viele Gaming-Leaks von ungelisteten, geplanten oder privaten YouTube-Videos stammen”.

Zum Thema:

Henderson selbst habe keine Idee, wie das Problem gelöst werden könne, zumal regelmäßig durchgeführte Untersuchungen derartige Leaks offensichtlich nicht verhindern.

Es sei für die “Herausgeber ein Marketing-Albtraum, den Inhalt vor einer Ankündigung einfach nicht auf YouTube hochzuladen.” Aufgrund der Bearbeitungszeiten wäre es kein überzeugendes Erlebnis, die Show mit einer Auflösung von 360p zu verfolgen.

Das heißt, auch künftig werden Informationen auf diese Art und Weise durchdringen. Was haltet ihr von derartigen Leaks?

Weitere Meldungen zu State of Play, Youtube.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren