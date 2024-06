Helldivers 2: Kooperativer Story-Modus möglich? Arrowhead-CEO äußert sich dazu

Eines der Spiele des bisherigen Jahres ist ohne Zweifel „Helldivers 2“ aus dem Hause Arrowhead Games. In einer Masse an Missionen kämpfen die Spieler mit bis zu drei Kameraden für die Demokratie. Und dieser kooperative Aspekt könnte theoretisch auch in einem vollwertigen Story-Modus münzen.

Könnte es also sein, dass ihr die Über-Erde irgendwann in linearen Missionen und im Rahmen einer kompletten Handlung verteidigt?

Zu viel Arbeit für Helldivers 2

Laut Shams Joriani, dem Geschäftsführer von Arrowhead Games, wird solch ein Story-Modus jedoch nicht kommen. Auf Nachfrage eines Spielers antwortete er via X (ehemals Twitter): „Wird nicht geschehen. Sorry, Bro. Das ist so, als würden wir ein komplett neues Spiel erschaffen.“

Die Antwort ist auch nur wenig überraschend. Schließlich ist die Entwicklung eines Story-Modus überaus aufwendig. Man müsste große Schauplätze erschaffen, entsprechende Zwischensequenzen, Dialoge und vieles mehr, um dem Ganzen überhaupt einen Rahmen zu verpassen.

Stattdessen möchte sich Arrowhead Games darauf konzentrieren, neue Inhalte für „Helldivers 2“ zu erschaffen, die den eigentlichen Multiplayer-Modus erweitern sollen. Unter anderem wird man sich auf eine weitere Fraktion, neue Waffen, Missionen und vieles mehr einstellen können, die die Schlachten für Über-Erde umso packender und abwechslungsreicher gestalten sollen.

Dementsprechend wird man weiterhin abwarten müssen, bis die Entwickler entsprechende Details zu den neuen Inhalten verraten. Wie wir jetzt wissen, wird man zumindest keinen Story-Modus erwarten dürfen. Vielleicht wird Arrowhead Games eines Tages ein eigenständiges Spiel in dieser Art veröffentlichen.

Viper-Commandos ist seit wenigen Tagen verfügbar

Vor wenigen Tagen hatten die Entwickler erst einmal die neueste Kriegsanleihe in „Helldivers 2“ gebracht. Mit „Viper-Commandos“ kann man sich weitere Verstärkung für den Kampf sichern. Folgende Inhalte sind in dem Premium-Pass zu finden:

Primärwaffe: AR-23A Liberator Karabiner

AR-23A Liberator Karabiner Sekundärwaffe: SG-22 Bushwhacker

SG-22 Bushwhacker Spezieller Wurfgegenstand: H-2 Wurfmesser

H-2 Wurfmesser Ausrüstung: Zwei neue Rüstungssets und ein Booster

Zwei neue Rüstungssets und ein Booster Sonstiges: Neue Farbmuster, Umhänge und Siegesposen plus 300 Super-Credits

Somit sollte man wieder einiges an die Hand bekommen, was einen gegen Bugs und Roboter behilflich sein könnte. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren