Helldivers 2: Arrowhead verrät Spieler-Peak auf PS5 und PC

“Helldivers 2” wurde im Februar 2024 für PS5 und PC veröffentlicht. Aufgrund des unerwarteten Erfolgs kam es anfangs zu erheblichen Matchmaking-Problemen und Spieler standen häufig vor verschlossenen Türen. Mit dem simplen Kauf zusätzlicher Server war das Problem nicht zu lösen, wie man im Studio hervorhob.

Während die Zugriffszahlen auf Steam transparent sind und zeigen, wie viele Spieler zu Spitzenzeiten gleichzeitig in “Helldivers 2” unterwegs waren, gibt es derartige Statistiken für das PlayStation-Network nicht. Auf der Nordic-Game-Konferenz brachte der Arrowhead-Mitgründer Johan Pilestedt allerdings mehr Licht ins Dunkel.

Bis zu 750.000 gleichzeitige Spieler auf PS5 und PC unterwegs

Während seines Vortrags gab Pilestedt bekannt, dass “Helldivers 2” auf dem Höhepunkt über 750.000 gleichzeitige Spieler auf PS5 und PC verzeichnete. Auf Steam erreichte der Koop-Shooter einen Spitzenwert von knapp über 458.000 gleichzeitigen Nutzern.

Wenn man annimmt, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt auch auf der PS5 den Höchstwert erreicht hat, würde das bedeuten, dass es auf der PS5 bisher mindestens knapp unter 300.000 gleichzeitige Spieler gab. Denkbar ist es aber auch, dass die jeweiligen Spitzenwerte der Plattformen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht wurden.

Lange Entwicklungszeit und Verdopplung des Budgets

In seiner Rede betonte Pilestedt außerdem, dass “Helldivers 2” fast acht Jahre in der Entwicklung war. Mit sieben Jahren, elf Monaten und 26 Tagen war es am Ende doppelt so lang, wie Arrowhead ursprünglich geplant hatte. Zu Beginn der Entwicklung im Jahr 2016 ging man im Studio von einer dreijährigen Entwicklungszeit aus.

Der längere Entwicklungszyklus ging erwartungsgemäß mit einem höheren Budget einher. Es wurde während der Produktion von Sony verdoppelt. Die Anzahl der Mitarbeiter bei Arrowhead Game Studios stieg von 30 auf 100. Am Ende gelang “Helldivers 2” ein erfolgreicher Launch.

Pilestedt ist übrigens nicht mehr Geschäftsführer (CEO) von Arrowhead, sondern fungiert künftig als Kreativdirektor (CCO) des Studios. Shams Jorjani wurde als neuer CEO ernannt. Beide möchten darauf achten, dass Arrowhead nicht zu schnell expandiert. Vergleiche mit anderen namhaften Studios wurden längst gezogen. Ebenfalls widmete sich das Studio kürzlich dem toxischen Teil der Community.

