Helldivers 2: Das nächste From Software? Arrowhead über große Ziele und seine Unabhängigkeit

In einem Interview sprachen die Verantwortlichen von Arrowhead ausführlich über die Zukunft der "Helldivers 2"-Macher. Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Unabhängigkeit des Studios und die ambitionierten Ziele, die Arrowhead in den nächsten Jahren verfolgt.

Am heutigen Mittwoch gab Arrowhead bekannt, dass Johan Pilestedt als CEO des Studios zurücktreten wird, um sich zukünftig verstärkt auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren zu können. Seine Nachfolge wird Shams Jorjani, der ehemalige Chief Business Development Officer von Paradox Interactive, antreten.

In einem Interview mit Gamesindustry.biz sprachen Jorjani und Pilestedt über die Zukunft von Arrowhead und die Ziele, die das Studio verfolgt. Zum einen betonte Jorjani, dass Arrowhead bei der Entwicklung zukünftiger Projekte seiner Philosophie treu bleiben und Spiele mit Ecken und Kanten veröffentlichen wird.

Als Beispiel nannten Jorjani und Pilestedt den aktuell sehr erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“. Trotz der Tatsache, dass sich der Shooter in drei Monaten mehr als zwölf Millionen Mal verkaufte, sind sich die Entwickler bewusst, dass es vor allem der Schwierigkeitsgrad von „Helldivers 2“ ist, der Spielerinnen und Spieler abschrecken kann.

Jorjani beschreibt die Philosophie von Arrowhead

Zum Ansatz, den Arrowhead bei der Entwicklung von Spielen verfolgt, ergänzte Jorjani: „Arrowheads Philosophie war schon immer: ‚Ein Spiel für alle ist ein Spiel für niemanden‘. Das ist der Slogan des Unternehmens. So sind unsere Spiele gestaltet. Das spürt man in jedem Feature. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe dafür, dass Helldivers 2 so erfolgreich war. Es fühlt sich frisch an, weil es viele Dinge anders macht.“

Beflügelt vom beeindruckenden Erfolg von „Helldivers 2“ verfolgen die Verantwortlichen von Arrowhead ambitionierte Zukunftspläne. Dabei schreckt das Studio selbst vor einem Vergleich mit großen Namen wie Blizzard Entertainment oder den „Elden Ring“-Machern von From Software nicht zurück.

„Das Ziel des Studios ist es, wirklich großartige Coop-Spiele zu entwickeln“, führte Jorjani aus. „Wir wollen Arrowhead zu einem echten Flaggschiff-Studio machen, bei dem sich Menschen, die solche Spiele machen wollen, sagen: ‚Ich möchte gerne bei Arrowhead arbeiten‘. Als wir aufwuchsen, wollten wir unbedingt bei Blizzard arbeiten. Es gehörte zu den Arbeitgebern, die auf der Wunschliste standen. In meinen Augen hat Arrowhead das Potenzial dazu.“

Der neue CEO der „Helldivers 2“-Macher weiter: „Wir werden ein Wachstum sehen. Aber ein Wachstum als Mittel zum Zweck. Nicht zum Selbstzweck. Wir haben keine Pläne, an die Börse zu gehen. Keine dieser Spielereien. Es geht um ein maßvolles Wachstum, das es uns ermöglicht, großartige Spiele zu entwickeln und ein guter Arbeitsplatz zu sein.“

Arrowhead spricht über eine mögliche Übernahme

Bedingt durch den kommerziellen Erfolg von „Helldivers 2“ dürfte Arrowhead natürlich die Begehrlichkeiten größerer Publisher geweckt haben. Auch die seit Jahren sehr enge Zusammenarbeit mit Sony warf in der Vergangenheit immer wieder die Frage auf, wie Arrowhead zu einer Übernahme durch PlayStation oder andere Größen der Branche steht.

Diesbezüglich merkte Pilestedt im Interview mit Gamesindustry.biz an, dass Arrowhead seine Unabhängigkeit genießt. Auch wenn natürlich abzuwarten bleibe, was die Zukunft bringt, hat das Studio aktuell kein Interesse an einer Übernahme durch einen Publisher.

Der scheidende CEO von Arrowhead weiter: „Wir müssen abwarten, was die Zukunft bringt. Aber in den Plänen steht nichts davon, dass wir von jemand anderem übernommen werden wollen. Ich möchte sehen, wie hoch wir fliegen können.“

„Und wenn wir den neuen CEO Shams Jorjani an Bord holen, haben wir ein gutes Potenzial, die Zukunft zu verwirklichen und uns zum nächsten Unternehmen vom Schlage eines From Software oder Blizzard zu entwickeln.“

„Helldivers 2“ erschien im Februar für den PC und die PS5.

Weitere Meldungen zu Arrowhead, Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren