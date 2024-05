Helldivers 2: Entwicklung dauerte sehr viel länger, als eigentlich geplant

Für die Entwickler von Arrowhead ist "Helldivers 2" ein riesiger Erfolg. Allerdings war das Studio eigentlich davon ausgegangen, den Titel in nur der Hälfte der Zeit veröffentlichen zu können.

Trotz anfänglicher Probleme und der kürzlichen Kontroverse um den PSN-Account-Zwang für PC-Spieler ist „Helldivers 2“ ein großer Erfolg. Auch wenn nun viele Augen auf dem Entwickler ruhen, wollen die Arrowhead Game Studios weiter ihre Unabhängigkeit genießen und „Spiele mit Ecken und Kanten“ veröffentlichen.

Über die Arbeiten an „Helldivers 2“ sprach Johan Pilestedt, der ehemalige CEO des Studios und jetziger CCO, kürzlich bei der Veranstaltung Nordic Game 2024. Dabei hat Pilestedt verraten, dass sein Team eigentlich davon ausging, den beliebten Shooter viel früher auf den Markt bringen zu können, als es letztendlich geschehen ist.

Studio dachte, beliebten Shooter in etwa drei Jahren entwickeln zu können

Wie der ehemalige Chef von Arrowhead bei seiner Präsentation auf dem Event angab, sahen die Dinge für sein Studio nicht immer so rosig aus, wie es jetzt ist. Besonders da man davon ausging, dass sich die Entwicklung für „Helldivers 2“ nicht so lange hinauszögern würde.

„Wir wurden gefragt, ob wir eine Fortsetzung von Helldivers machen wollen und wir sagten: Ja, das klingt nach einer Menge Spaß, weil es einfach sein wird. Wir kennen das Spiel bereits…wir könnten es wahrscheinlich in [drei Jahren] machen“, gab Pilestedt bei seinem Vortrag bei der Nordic Game 2024 an, bevor er auf die nächste Folie wechselte, mit der sich ein riesiger WRONG-Stempel über seine Präsentation legte. „Ja. Das war falsch. Das war eine falsche Annahme.“

Entwicklungszeit wurde mehr als verdoppelt

Wie der Entwickler weiter verriet, dauerte die Entwicklung statt der angenommenen drei Jahre satte sieben Jahre, elf Monate und 26 Tage.

„Wie können wir ein Spiel, das drei Jahre in der Entwicklung sein sollte, fast auf acht Jahre bringen? Und wie haben wir es geschafft, in dieser Zeit zu überleben?“ fragte Pilestedt. „Offensichtlich ist die Entwicklung von Spielen schwierig, so sagt man – und der Grund, warum die Entwicklung von Spielen schwierig ist, ist, dass sie keine gerade Linie ist.“

Die Entwicklung von Spielen sein ein „iterativer Prozess“, so der Entwickler weiter. „Man muss seine Meinung ändern. Man muss Dinge neu ausprobieren und weiterentwickeln. Oft probiert man verschiedene Dinge aus und kehrt dann zum ursprünglichen Entwurf zurück, weil dieser eindeutig der beste war.“

