Kingdom Come Deliverance 2: Xbox Series S schränkt Möglichkeiten der Entwickler ein

Kingdom Come Deliverance 2:

Der Produzent hinter "Kingdom Come Deliverance 2" teilte mit, dass ihr Spiel wegen der Xbox Series S weniger umfangreich ausgefallen ist.

Während des tschechischen Events „Game Access“ bestätigte Producer Martin Klíma technische Limitierungen bei „Kingdom Come Deliverance 2“ aufgrund der Xbox Series S.

Vor allem die 10 Gigabyte RAM beeinträchtigten den Umfang des Rollenspiels. Die abgespeckte Version der Xbox Series hat nur 25 Prozent mehr Arbeitsspeicher als das Vorgänger-Modell. Deshalb hat sich das Entwicklerteam dazu entschieden, das Spiel nur 25 Prozent größer zu machen.

Die Auflösung auf den Konsolen

Wer auf der Xbox Series S spielt, muss sich mit einer Auflösung von 1400p und 30 Bildern pro Sekunde zufriedengeben. Auf PS5 und Xbox Series X/S soll der kommende Titel wiederum mit einer 4K-Auflösung und 30 FPS laufen. Unklar ist noch, ob es sich um native oder dynamische 4K handelt.

Auf 60 Frames müsst ihr also verzichten. Weil auf mehrere Anzeigemodi verzichtet wird, könnt ihr von einer hohen CPU-Belastung ausgehen – so wie man es bei einem Open-World-RPG erwartet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Xbox Series S als Bremsklotz agiert. Schon bei „Baldur’s Gate 3“ mussten die Entwickler Einschränkungen akzeptieren und die Xbox-Version deshalb sogar verschieben. Speziell der lokale Splitscreen bereitete den Larian Studios große Sorgen.

„Kingdom Come Deliverance 2“ soll irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Sobald der genaue Termin feststeht, wird PLAY3.DE umgehend darauf aufmerksam machen.

Ihr streift hier durch eine offene Spielwelt des 15. Jahrhunderts, wo gerade ein Bürgerkrieg herrscht. Tavernen, Schlösser, eine große Stadt und mehr warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Erlebt eine epische Geschichte, in der es um Rache und Verrat geht. Über fünf Stunden an eindrucksvollen Zwischensequenzen bekommt ihr zu Gesicht. Die packenden Endzeit-Schlachten finden in der Ego-Ansicht statt.

