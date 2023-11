Golden Joystick Awards 2023: Baldur’s Gate 3 hat sich den ersten GOTY-Award geholt

Das Jahr nähert sich dem Ende und so beginnt auch die Award Season in der Videospielbranche. Welche Spiele konnten das Kalenderjahr 2023 die Kritiker und Spieler begeistern und den ersten großen Preis abräumen? Diese Frage haben am gestrigen Abend die Golden Joystick Awards beantwortet.

Mit „Baldur’s Gate 3“, das als bestbewertetes Spiel des Jahres ins Rennen ging, und „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ waren zwei ganz große Favoriten ins Rennen gegangen. Doch auch „Resident Evil 4“, „Alan Wake 2“ oder auch „Final Fantasy XVI“ konnten sich einige Chancen ausrechnen.

Und Larian Studios‘ massives Rollenspiel konnte den Abend eindeutig für sich entscheiden. In sieben Kategorien konnte das Fantasy-Abenteuer aus dem „Dungeons & Dragons“-Universum den begehrten Preis nach Hause holen. Unter anderem konnte man sich als das „Ultimate Game of the Year“ auszeichnen. Bei den Kritikern stand hingegen „Alan Wake 2“ ganz oben in der Gunst.

Des Weiteren konnten lediglich „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ sowie „Final Fantasy XVI“ mehr als einen Preis abräumen. Als bestes PlayStation-Spiel wurde Capcoms „Resident Evil 4“ mit dem Golden Joystick Award belohnt.

Die Gewinner der Golden Joystick Awards

Ultimate Game of the Year – Baldur’s Gate 3

Critics‘ Choice Award – Alan Wake II

Studio of the Year – Larian Studios

PlayStation Game of the Year – Resident Evil 4

Xbox Game of the Year – Starfield

Nintendo Game of the Year – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

PC Game of the Year – Baldur’s Gate 3

Best Storytelling – Baldur’s Gate 3

Best Audio – Final Fantasy XVI

Best Lead Performer – Ben Starr, Final Fantasy XVI

Best Supporting Performer – Neil Newborn, Astarion, Baldur’s Gate 3

Best Indie Game – Sea of Stars

Best Multiplayer Game – Mortal Kombat 1

Best VR Game – Horizon Call of the Mountain

Best Visual Design – Baldur’s Gate 3

Best Game Expansion – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Still Playing Award – No Man’s Sky

Best Game Trailer – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Streaming Game – Valorant

Best Game Community – Baldur’s Gate 3

Best Gaming Hardware – PSVR 2

Breakthrough Award – Coccoon / Geometric Interactive

Most Wanted Game – Final Fantasy 7 Rebirth

