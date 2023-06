PS Plus Extra und Premium: Juni-Neuzugänge wurden freigeschaltet

Während sich der Monat wieder dem Ende nähert, sind Spieler mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab sofort in der Lage, die Juni-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium zu laden – zumindest dann, wenn sie die höherpreisigen Stufen abonniert haben.

Angekündigt wurden die Games schon in der vergangenen Woche. So können sich Spieler auf Neuzugänge wie „Far Cry 6“, „Deus Ex: Mankind Divided“ und „Killing Floor 2“ einstellen.

PS Plus Extra und Premium im Juni 2023

Nachfolgend sind die neuen Spiele für die höherpreisigen Stufen von PS Plus aufgelistet.

PS Plus Extra:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Hundred Days – Winemaking Simulator (PS4/PS5)

Redout 2 (PS4/PS5)

MX vs ATV Legends (PS4/PS5)

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (PS4/PS5)

My Friend Peppa Pig (PS4/PS5)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4/PS5)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

ELEX 2 (PS4/PS5)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

Forager (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Thief (PS4)

PS Plus Premium:

Killzone: Liberation (PSP)

Worms (PS1)

Herc’s Adventure (PS1)

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium können uneingeschränkt gespielt werden, solange sie in den Bibliotheken verweilen. Hin und wieder nimmt Sony auch Games aus dem PlayStation Plus-Angebot. Und auch im Juni mussten mehrere Titel weichen, wie die nachfolgend verlinkte Übersicht verdeutlicht:

PS Plus im Juli 2023

Nachdem heute die letzten PS Plus-Spiele für Juni 2023 freigeschaltet wurden, stehen die Neuzugänge für Juli 2023 in den Startlöchern. Die Termine lassen sich wie gewohnt vorhersagen. Essential-Neuzugänge werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Danach sind mit einem ähnlichen System die Extra- und Premium-Games an der Reihe.

Die mutmaßlichen PS Plus-Termine für Juli 2023:

Essential-Ankündigung am 28. Juni 2023

Essential-Freischaltung am 4. Juli 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 12. Juli 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 18. Juli 2023

PlayStation Plus wird seit einem Jahr in drei Stufen angeboten, darunter Essential, Extra und Premium. Sie kosten zwischen 60 und 120 Euro pro Jahr. Eine Übersicht über die einzelnen Features findet ihr auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

