PS Plus Premium: Weitere Spieltestversion im Store freigeschaltet

Im PlayStation Store wurde für PS Plus-Premium-Mitglieder die nächste Spieltetversion freigeschaltet. Sie lässt Interessenten zwei Stunden in eine Freizeitparksimulation hineinschnuppern.

Zu den besonderen Features von PS Plus Premium gehören die Spieltestversionen, die hin und wieder zu ausgesuchten Spielen veröffentlicht werden. Sie lassen eine gewisse Zeit in meist neue Games hineinschnuppern, wobei die Spielzeit in der Regel auf ein bis drei Stunden beschränkt ist.

Eine Laufzeit von zwei Stunden bietet die neuste Spieltestversion, die aus dem PlayStation Store geladen werden kann. Passend zum Launch von „Park Beyond“ können Abonnenten von PS Plus Premium ohne Zusatzkosten in die Gestaltung von Freizeitparks hineinschnuppern.

Zum Download der Spieltestversion:

In „Park Beyond“ errichten und verwalten Spieler einen möglichst familienfreundlichen Freizeitpark mit allerlei Attraktionen. Zur Verfügung stehen eine Kampagne und ein Sandbox-Modus, sodass bei Bedarf auch völlige Freiheiten gewährt werden.

Unseren Test zu „Park Beyond“ haben wir nachfolgend verlinkt:

Weitere Trials verfügbar

Im PlayStation Store warten viele weitere Spieltestversionen auf den Download. Sie wurden in den vergangenen Monaten freigeschaltet und lassen verschiedene Games vor dem Kauf unverbindlich testen. Doch wie immer gilt: Eine Mitgliedschaft bei PS Plus Premium wird vorausgesetzt.

Nachfolgend haben wir einige Beispiele aufgelistet und verlinkt:

Weitere PS Plus-Spiele werden morgen freigeschaltet

Weiter geht es mit PlayStation Plus schon am morgigen Dienstag, denn die Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium werden freigeschaltet. Deren Ankündigung erfolgte in der vergangenen Woche.

Mit dabei sind diesmal Games wie „Far Cry 6“, „Deus Ex: Mankind Divided“ und „Thief“ sowie viele weitere Titel, die in dieser Meldung aufgelistet sind.

Ebenfalls werden morgen zahlreiche Spiele aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium genommen. Auch hierzu haben wir eine Übersicht.

PlayStation Plus kann für einen Jahresbetrag von 59,99 Euro abonniert werden. Dafür gibt es die Grundstufe Essential. Wer mehr möchte, greift zu Extra oder Premium und zahlt dafür 99,99 bzw. 119,99 Euro. Eine Übersicht über die einzelnen Features und Vorteile findet sich auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

