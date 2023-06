PlayStation Plus: Was kommt in den nächsten Jahren? – Sony möchte nicht selbstgefällig werden

Während Sony mit der aktuellen Performance von PlayStation Plus zufrieden ist, möchte sich das Unternehmen nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern auch in Zukunft auf die Bedürfnisse der Spieler eingehen. Der Service soll relevant gehalten werden.

PlayStation Plus und der Xbox Game Pass unterscheiden sich grundlegend. Während Sonys Abodienst mehrere Stufen mit zahlreichen Features umfasst, darunter Bibliotheken mit meist älteren Spielen, ist die Aufnahme von Neuerscheinungen das Highlight des Xbox Game Pass.

Während Sony mehrfach betonte, dass es vorerst keinen Strategiewechsel geben und PlayStation Plus nicht in ein Game Pass-ähnliches System umgewandelt wird, ist sich das japanische Unternehmen hinter der PS5 darüber im Klaren, dass sich auch der eigene Abodienst weiterentwickeln muss.

Im Gespräch mit Gamesindustry erklärte Nick Maguire, Global Head of Subscriptions, dass bei Sony weiterhin daran gearbeitet wird, den Service auszubauen und an die Bedürfnisse der Spieler anzupassen.

„Es geht darum herauszufinden, wie wir neue Funktionen hinzufügen können, die die Spieler wünschen, ebenso wie neue Spiele, nach denen die Leute fragen und die wir nicht haben, und andere Vorteile, die sie haben wollen“, so Maguire über die Zukunft von PlayStation Plus. „Es geht darum, wie wir den Service relevant halten, ihn noch wertvoller machen und mehr Leute hineinbringen.“

Mehr Umsatz, aber nicht mehr Abonnenten

PlayStation Plus wurde im vergangenen Jahr in ein dreistufiges Modell umgewandelt. Während die Vorteile des vorherigen PlayStation Plus in die Essential-Stufe einflossen, bieten Extra und Premium deutlich mehr, darunter Bibliotheken, die hunderte Spiele umfassen. Neuerscheinungen sind hingegen nur selten dabei.

Laut Maguire führte die Umstellung auf das dreistufige System dazu, dass der mit PlayStation Plus erzielte Umsatz erhöht wurde. Mehr Abonnenten kamen allerdings nicht hinzu. Stattdessen gab eine Reihe von Spielern ihre Mitgliedschaft nach der COVID-Pandemie wieder auf. Auch Analysten kamen kürzlich zu dem Schluss, dass es bei Abodiensten wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass zu einer Stagnation kam.

Unabhängig davon zeigt sich Sony mit dem aktuellen Erfolg von PlayStation Plus zufrieden, was aber nicht bedeutet, dass man beim PS5-Hersteller nicht in die Zukunft blickt beziehungsweise diese vorausdenkt: „Es geht darum […] sicherzustellen, dass wir nicht selbstgefällig werden oder zu sehr in der Gegenwart leben. Wir denken darüber nach, was als Nächstes kommt, und versuchen vorherzusagen, was die Spieler in einem Jahr oder in fünf Jahren wollen. Das ist wirklich aufregend“, so Maguire weiter.

Streaming von PS5-Spielen kommt

Ein kommendes Feature von PlayStation Plus ist das Streaming von PS5-Spielen, wofür zunächst eine PS5 erforderlich ist. Sony möchte es den Spielern erleichtern, schnell in einen Titel hineinzuschnuppern, ohne diesen zuvor herunterladen zu müssen. Das dürfte allerdings nur der erste Schritt sein, der zur einer breiteren Verfügbarkeit von PS5-Spielen auf unterschiedlichen Systemen führen wird. Der PlayStation-Chef Jim Ryan sprach zuletzt gar von aggressiven Cloud-Gaming-Plänen.

Zunächst steht die Veröffentlichung der Neuzugänge für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium bevor. Die Spiele wurden in dieser Woche angekündigt und können ab dem kommenden Dienstag heruntergeladen werden. Die Essential-Spiele für PS Plus im Juni 2023 stehen schon länger zum Download bereit.

