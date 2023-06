PlayStation Plus: PS5-Spiele via Game-Streaming, kostenloses Online-Wochenende und mehr

PlayStation Plus:

Sony feiert das einjährige Jubiläum des dreistufigen PlayStation Plus-Programms mit einigen besonderen Aktionen. Und auch zum Game-Streaming über PS Plus Premium gibt es eine Ankündigung.

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm wurde vor einem Jahr gestartet, was Sony zum Anlass nahm, um das Jubiläum mit einigen besonderen Ankündigungen und Aktivitäten zu feiern.

Über einen Teil der Extra- und Premium-Neuzugänge, die in der kommenden Woche freischaltet werden, berichteten wir bereits. Doch auch an den Game Streaming-Plänen wurden Erweiterungen vorgenommen.

PS5-Spiele können bald gestreamt werden

Sony testet derzeit das Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Spiele. Dazu gehören Titel aus dem PlayStation Plus-Katalog, Game-Trials und unterstützte digitale Spiele, die PlayStation-Spieler gekauft haben.

Sobald die neue Funktion eingeführt wurde, kann das Cloud-Game-Streaming für unterstützte PS5-Titel direkt auf einer PS5-Konsole genutzt werden. „Das bedeutet, dass es für Premium-Mitglieder einfacher sein wird, in ihre Lieblingsspiele einzusteigen, ohne sie zuerst auf ihre PS5-Konsole herunterzuladen“, so Sony.

Ziel sei es, die Erweiterung des Streamings als zusätzlichen Vorteil für PlayStation Plus Premium anzubieten, um den Wert des Dienstes zu steigern. „Wir befinden uns noch in der Anfangsphase und können es kaum erwarten, weitere Details zu verraten, sobald wir soweit sind, einschließlich eines Zeitrahmens für die Einführung“, so der PS5-Hersteller weiter.

Gutscheincode für Avatare

Anlässlich des einjährigen Jubiläums des dreistufigen PlayStation Plus-Programms kam es auf dem PlayStation Blog zu weiteren Ankündigungen. So erhalten alle Mitglieder einen Gutscheincode, mit dem sie individuelle Avatare einlösen können, die an einige der Titel erinnern, die über PlayStation Plus angeboten werden.

Interessenten sollen Ausschau nach einer E-Mail halten oder auf der PlayStation Plus-Website nach einem Gutscheincode suchen. Er kann vom 20. bis 30. Juni 2023 eingelöst werden kann.

Ebenfalls sollen in diesem Zeitraum PlayStation Plus-Hintergrundbilder für Desktops und Handys verfügbar gemacht werden. Hier verweist Sony auf diese Webseite.

Aktionen bei PlayStation Stars

Gefeiert wird das PlayStation Plus-Jubiläum ebenfalls bei PlayStation Stars, wo drei Aufgaben auf die Spieler warten.

PS Plus-Feier: Spiele-Katalog – Spieler sollen einen der kürzlich veröffentlichten PS Plus-Titel spielen, darunter „Final Fantasy VII Remake“, „Demon’s Souls“, „Yakuza Kiwami“, „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ oder „Assassin’s Creed The Ezio Collection“.

– Spieler sollen einen der kürzlich veröffentlichten PS Plus-Titel spielen, darunter „Final Fantasy VII Remake“, „Demon’s Souls“, „Yakuza Kiwami“, „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ oder „Assassin’s Creed The Ezio Collection“. PS Plus-Feier: Klassiker-Katalog – Spieler sollen vier Klassiker starten, die mit den Hinweisen übereinstimmen, sobald die Kampagne beginnt.

– Spieler sollen vier Klassiker starten, die mit den Hinweisen übereinstimmen, sobald die Kampagne beginnt. PS Plus-Feier: Spiel-Tests – Hier gilt es, eine der PS Plus-Testversionen zu starten, darunter „God of War Ragnarök“, „MLB The Show 23“ (PS4), „The Last of Us Part I“, „Dying Light 2“ oder „Stay Human“ (PS4 & PS5).

Teilnehmer der PlayStation Stars-Aktion werden mit besonderen Sammlergegenständen belohnt, die auf dem offiziellen PlayStation Blog abgebildet sind.

Kostenloses Online-Wochenende und Speedrun-Challange

Abgerundet werden die Feierlichkeiten von einem kostenlosen Online-Wochenende, in dessen Rahmen beim Zugriff auf die Online-Modi von Spielen keine PS Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird. Es läuft vom 24. Juni um 00:01 Uhr bis zum 25. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit.

Eine Speedrun-Challange wird wiederum in „Sackboy a Big Adventure“ ausgetragen. Besitzer des Spiels müssen dazu einfach auf der PS5 die Herausforderungskarte im Sackboy Game Hub auswählen. Ebenfalls kann die Herausforderung im Spiel innerhalb der „Strick Knight Trials“ über das Pausenmenü oder auf der Weltkarte gefunden werden.

Die Speed-Challenge läuft vom 24. Juni um 00:01 Uhr bis zum 25. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit. Zu gewinnen gibt es eine dreimonatige PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft.

Alle weiteren Details zur PlayStation Plus Celebration-Reihe sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren