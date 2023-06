PS Plus Extra und Premium: Juni-Neuzugänge für PS4 und PS5 enthüllt

PS Plus Extra und Premium:

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Juni 2023 wurden enthüllt. Hier erfahren Abonnenten, welche Games sie ab der kommenden Woche ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 laden können.

Auch im Juni werden die PS Plus-Bibliotheken von Extra und Premium erweitert. Welche Neuzugänge in wenigen Tagen in den Sammlungen auftauchen werden, hat Sony soeben offiziell angekündigt. Mit dabei sind diesmal Games wie „Far Cry 6“, „Inscryption“ und „Killing Floor 2“.

PS Plus Extra und Premium im Juni 2023

Nachfolgend sind die heute angekündigten Spiele, mit denen die höherpreisigen Stufen im laufenden Juni erweitert werden, aufgelistet. Laut Sony handelt es sich nur um „einige der Spiele“, die kommende Woche freigeschaltet werden.

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Die Spieltestversion von „WWE 2K23“ für PS4 wird ebenfalls am 20. Juni zum Download bereitgestellt.

Sofort heruntergeladen werden können die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium noch nicht. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag im Laufe des Vormittags. Wir werden in einer weiteren Meldung daran erinnern.

Diese Spiele fallen in der kommenden Woche weg

Parallel zur Aufnahme neuer Spiele in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium werden ebenfalls einige Spiele aus dem Angebot herausgenommen. Im Anschluss müssen sie gekauft werden, sofern Spieler weiterhin darauf zugreifen möchten.

Zu den Spielen, die im Juni weichen müssen, gehören Produktionen wie „Descenders“, „Defense Grid 2“, „Red Faction“ und viele weitere Titel, die in der nachfolgend verlinkten Meldung zusammengefasst sind:

Related Posts

PS Plus Essential im Juni 2023

Die Neuzugänge für PS Plus Essential wurden schon in der vergangenen Woche freigeschaltet. Ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden können sie von Abonnenten aller drei Stufen.

Freigeschaltet wurden im Juni die Neuzugänge „NBA 2K23“, „Jurassic World Evolution 2“ und „Trek to Yomi“. Weitere Einzelheiten zu den genannten Spielen und Links zu den Produkteinträgen im Webstore findet ihr hier.

PlayStation Plus im Juli 2023

Auch die Termine für Juli lassen sich wieder vorhersagen, da Sony bei der Ankündigung und Freischaltung von PS Plus-Spielen an einem bestimmten Muster festhält. Nach wie vor werden PS Plus-Spiele der Essential-Stufe am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Eine Woche nach der Freischaltung folgt die Ankündigung der Extra- und Premium-Neuzugänge, deren Freischaltung eine weitere Woche auf sich warten lässt.

Darauf aufbauend ergeben sich für Juli 2023 die folgenden Termine:

Essential-Ankündigung am 28. Juni 2023

Essential-Freischaltung am 4. Juli 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 12. Juli 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 18. Juli 2023

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

PlayStation Plus schlägt abhängig von der gewählten Stufe jährlich mit rund 60 bis 120 Euro zu Buche. Was die einzelnen Stufen zu bieten haben, hat Sony auf der offiziellen Seite des Abo-Dienstes für PS4 und PS5 zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren