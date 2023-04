PlayStation Plus: Offenbar keine verwirrenden Kauf-Mails mehr

PlayStation Plus:

Bisher habt ihr von Sony eine E-Mail mit dem Betreff „Vielen Dank für den Kauf“ erhalten, wenn ihr euch ein Spiel heruntergeladen habt. Das war jedoch nicht nur bei gekauften Spielen der Fall, sondern auch bei Plus-Titeln, Demos oder Free-2-Play-Spielen.

Bei den PlayStation-Besitzern hat das für Verwirrung gesorgt. Schließlich haben sie beim Checken ihrer Emails geglaubt, sie hätten ausversehen Geld ausgegeben. Manche haben sogar kurz vermutet, dass ihr Konto gehackt wurde.

Nun ist damit zumindest bei den Plus-Games Schluss: In einem Reddit-Thread schreibt jemand, er habe nach seinem Download der aktuellen Essential-Spiele keine Mail erhalten. Jemand anderes schließt sich dem an, berichtet aber zugleich von weiteren Mails bei kostenlosen DLCs. Auch das Gaming-Magazin Videogameschronicle bestätigt die ausbleibende Mail.

Nicht jeder freut sich

Während sich viele Nutzer freuen, sind ein paar von ihnen weniger erfreut. Manche hätten die E-Mail nämlich gerne als Beweis für ihren Download weiter bekommen.

Eventuell handelt es sich auch nur um einen Bug, den Sony in Kürze behebt. Falls dem so ist, kehren die Bestätigungsmails hoffentlich mit anderem Betreff zurück – um die Spieler nicht weiterhin zu verwirren.

Im Übrigen hat Sony Interactive Entertainment heute die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Was die Abonnenten geboten bekommen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

