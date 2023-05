PS Plus Juni 2023: Extra und Premium verlieren bald weitere Spiele

Sony hat am gestrigen Dienstag weitere Spiele in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium gepackt. Gleichzeitig fielen in dieser Woche etliche Spiele aus dem Angebot, wie wir hier und hier berichteten.

Doch auch im Juni werden einige Bestandteile von PS Plus Extra und Premium die Sammlung verlassen. Um welche Titel es sich handelt, verrät die Last-Chance-Übersicht im PlayStation Store.

Diese Spiele werden am 20. Juni entfernt

Demnach trifft es im Juni PS Plus-Games wie „Descenders“, „Black Mirror“ und „Red Faction“. Weitere Spiele sind in der folgenden Übersicht aufgelistet. Als Stichtag gilt der 20. Juni 2023. Bis zu diesem Tag können PlayStation Plus-Mitglieder noch den einen oder anderen wegfallenden Titel nachholen.

Diese Spiele fallen im Juni 2023 weg:

Descenders (PS4)

Party Hard (PS4)

9 Monkeys of Shaolin (PS4)

Ash of Gods: Redemption (PS4)

Fire Pro Wrestling World (PS4)

Black Mirror (PS4)

Wytchwood (PS5, PS4)

John Wick Hex (PS4)

KeyWe (PS5, PS4)

No Straight Roads (PS4)

Defense Grid 2 (PS4)

Joe Dever’s Lone Wolf (PS4)

Agents of Mayhem (PS4)

Gods Will Fall (PS4)

Red Faction (PS4)

Red Faction II (PS4)

Redeemer: Enhanced Edition (PS4)

Im Juni 2023 werden allerdings nicht nur Spiele entfernt. Ebenfalls werden neue Spiele in die Bibliotheken von PlayStation Plus aufgenommen.

Hier gilt: Die Termine für die Ankündigungen und Freischaltungen lassen sich vorhersagen. Denn Neuaufnahmen der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den zwei Wochen danach folgen die Ankündigung und Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

Die mutmaßlichen Termine für Juni 2023:

Ankündigung der Essential-Spiele: 31. Mai 2023

Freischaltung der Essential-Spiele: 6. Juni 2023

Ankündigung der Extra/Premium-Spiele: 14. Juni 2023

Freischaltung der Extra/Premium-Spiele: 20. Juni 2023

Zumindest im Fall der Essential-Spiele kommt es häufig zu einem Leak, der schon vor der Ankündigung verrät, auf welche Neuerscheinungen sich Abonnenten einstellen können. Sobald die Neuzugänge bekannt sind, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

PlayStation Plus wird seit 2022 in drei Stufen angeboten. Während Essential weiterhin 59,99 Euro pro Jahr kostet und die vorherigen Features des Dienstes umfasst, bekommen Abonnenten von Extra (99,99 Euro) und Premium (119,99 Euro) etwas mehr geboten, darunter zwei Bibliotheken mit zahlreichen Spielen. Eine Übersicht über die einzelnen Features ist auf der offiziellen Webseite von PS Plus zusammengefasst.

