Humanity: PS Plus-Spiel für Mai 2023 veröffentlicht und erste Tests

Neuerscheinungen landen in der Regel zwar nicht in den Bibliotheken von PS Plus. Aber es gibt Ausnahmen, darunter „Humanity“, das zum heutigen Launch samt Virtual Reality-Unterstützung ein direkter Bestandteil der Extra-Stufe wurde.

Kurz vor dem Launch gingen ebenfalls die ersten Tests zum Strategietitel an den Start. Auf Metacritic sind momentan elf Reviews gelistet, die für einen Metascore von 84 sorgten. Mit nur einer Ausnahme vergaben alle Redaktionen mindestens eine in das Metacritic-System umgewandelte 80er-Wertung.

Ein Hauch von Lemmings

Besonders angetan war zum Beispiel Vandal. Im Fazit der Publikation heißt es: „Uns hat es sehr gut gefallen. Es ist eine kleine Neuerfindung der Lemmings-Formel mit Anleihen aus anderen Rätselspielen, aber mit so viel Persönlichkeit und einzigartiger Inszenierung, dass es einen vom ersten Moment an in seinen Bann zieht.“

Vandal lobt im weiteren Verlauf das durchdachte Leveldesigns und die Optionen zum Erstellen und Austauschen von Spielabschnitten über das Internet. Daher sei es gleichermaßen ein unterhaltsamer wie vollständiger Titel, den Liebhaber des Genres zumindest einmal ausprobieren sollten.

Ähnlich sieht es PlayStation Lifestyle: „Die Führung einer Reihe von Menschen durch eine Reihe von klug geplanten Befehlen ist offen genug, um zu vielen verschiedenen Arten von Rätseln zu führen, die den Spieler immer wieder herausfordern.“ Allerdings könne es gegen Ende auch mal frustrierend werden.

Die bisherigen Test-Wertungen in der Übersicht:

Vandal – 90

IGN – 90

GameSpew – 90

Multiplayer.it – 85

Game Informer – 85

God is a Geek – 85

Atomix – 82

TheSixthAxis – 80

PlayStation Lifestyle – 80

Push Square – 80

Game.no – 60

Falls euch die Tests überzeugen: „Humanity“ ist ab sofort im PlayStation Store erhältlich. Spieler mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe können den Titel ohne Zusatzkosten herunterladen.

In „Humanity“ stehen Spieler vor der Aufgabe, als Shiba Inu riesigen Menschenmengen dabei zu helfen, sicher ans Ziel zu kommen. Dabei gilt es unter anderem, sie springen und die Marschrichtung ändern zu lassen. Hinzu kommen Möglichkeiten wie Objekte zu verschieben, zu schweben, zu schießen und zu klettern.

Allein die Story-Kampagne setzt sich aus 90 Spielabschnitten voller Hindernisse, Gegner, Rätsel, freischaltbarer Fähigkeiten und Bosskämpfe zusammen. Ebenfalls können eigene Herausforderungen gebaut und getauscht werden.

PlayStation Plus hat im Mai noch mehr zu bieten. Während die Essential-Spiele schon seit zwei Wochen in Anspruch genommen werden können, sind heute die Neuzugänge für Extra und Premium an der Reihe.

