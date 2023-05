Humanity: Der Story-Modus im ausführlichen Gameplay-Video vorgestellt

Mit „Humanity“ erscheint in diesem Monat ein Puzzler, der auf ein frisches Spielkonzept setzt und euch vor die Aufgabe stellt, mit einem Shiba Inu eine vorgegebene Masse an Menschen ins Licht zu führen.

Zu den gebotenen Inhalten gehört unter anderem ein Story-Modus, in dem ihr euch in der Rolle des besagten Shiba Inu wiederfindet. Eines schicksalsträchtigen Tages vernimmt der Hund eine geheimnisvolle Stimme, die ihn dazu auffordert, Menschen ins Licht zu führen. Die Stimme scheint aus schwebenden leuchtenden Kugeln zu stammen, die in der Welt von „Humanity“ als Kerne bekannt sind.

Jeder Kern umfasst unterschiedliche Aufgaben, die erfüllt werden müssen, um die menschliche Zivilisation Stück für Stück wiederherzustellen. Weitere Details zum Story-Modus von „Humanity“ liefert euch das frisch veröffentlichte Gameplay-Video.

Entwickler versprechen eine ungewöhnliche Spielerfahrung

Laut den verantwortlichen Entwicklern von THA Limited steht uns mit „Humanity“ eine ungewöhnliche Spielerfahrung ins Haus, die die Eigenheiten eines Puzzlers mit Action-Elementen kombiniert. Auch Bosskämpfe warten darauf, von euch gemeistert zu werden. Zum Release werden dabei mehr als 90 abwechslungsreiche Levels geboten.

Darüber hinaus umfasst „Humanity“ einen Level-Editor, der es kreativen Spielerinnen und Spielern ermöglicht, eigene Levels beziehungsweise Herausforderungen zu erschaffen und diese mit der internationalen Community zu teilen. Solltet ihr je nach Konsole PlayStation VR oder PlayStation VR2 euer Eigen nennen, könnt ihr den neuen Puzzler aus dem Hause THA Limited auch in der virtuellen Realität erleben.

„Humanity“ erscheint am kommenden Dienstag, den 16. Mai 2023 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Wer ein aktives PlayStation Plus Extra- oder PlayStation Plus Premium-Abo sein Eigen nennen sollte, kann den Puzzler pünktlich zum Release ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Weitere Details und Eindrücke zu „Humanity“ warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

