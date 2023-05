PS Plus Mai 2023: Essential-Spiele für PS4 und PS5 zum Download bereit

Nachdem die Essential-Spiele für PS Plus im Mai 2023 in der vergangenen Woche zunächst geleakt und wenig später offiziell angekündigt wurden, erfolgte heute die Freischaltung der Neuzugänge.

Einmal mehr können Abonnenten auf drei Spiele zugreifen, darunter „Grid Legends“ für PS4 und PS5 sowie „Chivalry 2“ für PS4 und PS5. Lediglich als PS4-Version wird „Descenders“ angeboten. Allerdings ist der Titel über die Abwärtskompatibilität der aktuellen Sony-Konsole auch auf der PS5 nutzbar.

Übersicht über PS Plus im Mai 2023

Nachfolgend sind die Neuzugänge für PS Plus Essential mit einigen Eckdaten aufgelistet. Die Links führen direkt in den Web-Store wo die Spiele nach einem Login komfortabel in Anspruch genommen werden können. Auch auf den Konsolen erfolgt ein zügiger Zugriff.

GRID Legends:

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 77

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Chivalry 2:

Veröffentlichung im Juni 2021

Metascore: 85

User-Score: 6.4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Descenders:

Veröffentlichung im August 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald die PS Plus Essential-Spiele für Mai 2023 in der persönlichen Bibliothek von PSN-Nutzern sind, können sie dauerhaft gespielt werden. Allerdings ist für den Start stets eine laufende Mitgliedschaft vonnöten.

Wie geht es im Mai mit PlayStation Plus weiter?

Die Spiele für die Essential-Stufe, von denen auch Abonnenten der höheren Stufen profitieren, sind im Mai nicht das Ende der Fahnenstange. Denn auch PS Plus Extra und Premium werden nicht vernachlässigt.

Die Termine für die Ankündigungen und Freischaltungen sind in der Regel vorhersehbar. So werden die Neuzugänge meist in der Woche nach der Essential-Freischaltung angekündigt und eine weitere Woche später zum Download angeboten.

Für Mai bedeutet das mutmaßlich:

Extra/Premium-Ankündigung am 10. Mai 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 16. Mai 2023

Im Mai müssen sich Spieler allerdings auch von einigen Titeln, die bisher in den Bibliotheken verfügbar waren, verabschieden. Die Liste der wegfallenden Spiele wurde erst kürzlich erweitert, nachdem es schon zuvor zu einer gewichtigen Auflistung kam.

Nach dem Mai folgt traditionell der Juni. Und auch für den kommenden Monat sind die Termine prognostizierbar. So wird die Ankündigung der kommenden Essential-Spiele voraussichtlich am 31. Mai 2023 erfolgen. Am 6. Juni 2023 ist mit der Freischaltung zu rechnen. Extra- und Premium-Neuzugänge folgen am 14. Juni 2023 mit der Ankündigung und am 20. Juni 2023 mit der Freischaltung, sofern Sony am etablierten System festhält.

PlayStation Plus, dessen Abonnentenzahl im Jahresvergleich zuletzt stabil blieb, kostet abhängig von der Stufe zwischen 60 und 120 Euro pro Jahr. Aufgelistet sind die Features der Mitgliedschaften für PS4 und PS5 auf der offiziellen Seite von Sony.

