PS Plus Essential Mai 2023: Neuzugänge für PS4 und PS5 geleakt

Die Neuzugänge für PS Plus Essential im Mai 2023 wurden geleakt. So können sich Spieler einmal mehr auf Nachschub für PS4 und PS5 einstellen. Die Freischaltung erfolgt in der kommenden Woche.

Während sich der April dem Ende zuneigt, sorgte der übliche Leaker für die Enthüllung der ersten PS Plus-Spiele für den bevorstehenden Mai 2023. Einmal mehr können sich Abonnenten von PlayStation Plus ab der Grundstufe auf mehrere Spiele einstellen, die sie ohne Zusatzkosten auf der PS4 und PS5 spielen können.

Bei den Mai-Neuzugängen für PS Plus Essential handelt es sich demnach um „GRID Legends“, „Chivalry 2“ und „Descenders“.

PS Plus Mai 2023 in der Übersicht

GRID Legends:

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 77

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Chivalry 2:

Veröffentlichung im Juni 2021

Metascore: 85

User-Score: 6.4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Descenders:

Veröffentlichung im August 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Nach wie vor gilt, dass PlayStation Plus-Spiele nicht am Tag ihrer Ankündigung heruntergeladen werden können. Stattdessen müssen sich Abonnenten eine weitere Woche gedulden. Die Freischaltung des neuen Angebotes erfolgt voraussichtlich am kommenden Dienstag um 11 Uhr.

Spiele für April weiterhin verfügbar

Bis zur Freischaltung der neuen Spiele für PS Plus Essential können weiterhin die Spiele in Anspruch genommen werden, die Sony im April freigeschaltet hat.

Das Angebot konnte sich durchaus sehen lassen. So gehören Games wie „Meet your Maker“, das direkt als Neuerscheinung in den Katalog aufgenommen wurde, „Sackboy: A Big Adventure“ und „Tails of Iron“ zum April-Angebot.

Sobald die Essential-Spiele innerhalb der Frist in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft gespielt werden. Als Voraussetzung gilt für den Start eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PS Plus Extra und Premium

Auch für PS Plus Extra und Premium werden im Mai weitere Spiele freigeschaltet. Bis zur Enthüllung müssen sich Abonnenten etwas länger gedulden. So ist mit der Ankündigung der Mai-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium am 10. Mai 2023 zu rechnen, bevor es am 16. Mai 2023 zu deren Freischaltung kommt.

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen müssen Spiele für Extra und Premium nicht innerhalb der Monatsfrist in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden. Allerdings können sie hin und wieder gänzlich aus dem Angebot genommen werden:

Welche Spiele im April in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium aufgenommen wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Termine für PS Plus im Juni

Auch wenn der Mai noch nicht einmal begonnen hat, können wir bereits einen Blick auf die Juni-Termine werfen, da Sony in der Regel an einem bestimmten System festhält. PS Plus Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den folgenden zwei Wochen folgen die Ankündigung und die Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

Daraus ergibt sich der folgende Zeitplan:

Essential-Ankündigung am 31. Mai 2023

Essential-Freischaltung am 6. Juni 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 14. Juni 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 20. Juni 2023

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Service von Microsoft, der in den drei Stufen Essential, Extra und Premium angeboten wird. Schon ab der Grundstufe sind die monatlichen Spiele, der Zugriff auf die Online-Modi, exklusive Rabatte, Share Play, der Cloud-Speicher und die Spielhilfe dabei. Dafür bezahlen Besitzer einer PS4 oder PS5 im Jahr 59,99 Euro.

99,99 Euro pro Jahr kostet PS Plus Extra. Neben den Inhalten der Essential-Stufe umfasst dieses Angebote zusätzlich einen großen Spielkatalog mit zahlreichen Spielen und die Ubisoft+ Classics. Wer noch einmal 20 Euro mehr und damit 119,99 Euro pro Jahr ausgeben möchte, kann zu PS Plus Premium greifen. Neben den bereits genannten Features bekommen Abonnenten zusätzlich Testversionen von ausgesuchten Spielen, das Cloud-Streaming und den Klassikerkatalog.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

