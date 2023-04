PS Plus April 2023: Die Highlights der neuen Extra- und Premium-Spiele für PS4 und PS5

Auch im April kommen nicht nur Essential-, sondern ebenfalls PS Plus Extra- und -Premium-Kunden mal wieder auf ihre Kosten. Diesen Monat wurden weitere 14 Spiele hinzugefügt, die sich Abonnenten ohne zusätzliche Kosten herunterladen dürfen. Nachfolgend möchten wir uns gemeinsam mit euch drei dieser Titel etwas näher ansehen. Vor allem Action-Fans dürften damit ihren Spaß haben und wir verraten euch, ob sich ein genauer Blick lohnt.

DOOM Eternal (PS4, PS5)

Spielzeit: ~15 Stunden (Story); ~27 Stunden (komplett)

Mit dem schlicht „DOOM“ genannten Reboot startete Entwicklerstudio id Software seine legendäre Ego-Shooter-Reihe im Jahr 2016 neu und setzte den Neustart vier Jahre später mit „DOOM Eternal“ fort. Einmal mehr müsst ihr in der Rolle des ikonischen Doom-Slayers mächtigen Dämonen entgegentreten und diese mithilfe eines riesigen Waffenarsenals fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegen. Ihr kehrt auf die Erde zurück, die von Dämonenhorden überrannt wird und ihr seid nun die letzte Hoffnung der Welt.

Die größte Stärke des Shooters ist zweifelsohne sein brachiales Gameplay beziehungsweise Gunplay, das nahezu perfekt von der Hand geht. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Waffen deutlich voneinander und haben jede für sich eine wunderbare Wucht. Es fühlt sich schlichtweg großartig an, das Potential des Waffenarsenals in den blutigen Gefechten auszureizen, sich geschmeidig über das Schlachtfeld zu bewegen und die heftigen Finisher zu entfesseln. Abgerundet wird all dies von einem sehr guten Leveldesign, einem der besten Soundtracks der letzten Jahre und einer teils überraschend gut erzählten Story.

Kurzum erwartet euch hier einer der besten Ego-Shooter der letzten Jahre, der nicht nur top aussieht, sondern sich noch besser spielt. Wenn ihr auch nur eine kleine Schwäche für diese Art von Games habt, solltet ihr „DOOM Eternal“ unbedingt eine Chance geben. Hier erwartet euch ein Gaming-Erlebnis, das euch noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5)

Spielzeit: ~10 Stunden (Story); ~20 Stunden (komplett)

Bereits mit seinem allerersten Trailer zog das kleine Indie-Game „Kena: Bridge of Spirits“ gefühlt sämtliche Spieler und Spielerinnen in seinen Bann. Das Action-Adventure dürfte viele vor allem mit seinem charmanten Look in seinen Bann gezogen haben, der einen spielbaren Animationsfilm versprach. Wir schlüpfen im Spiel in die Rolle der jungen Geisterführerin Kena, die sich auf die Reise zu einem speziellen Schrein begibt. Unterwegs hilft sie rastlosen Geistern, ihren Frieden zu finden und bekommt dabei auch Unterstützung von den knuffigen Rot, kleinen Geistwesen, die unserer Protagonistin auf diesem Abenteuer beistehen.

Spielerisch erwartet euch hier ein Mix aus bekannten Genre-Größen: Kena kann, ähnlich wie Lara Croft, geschmeidig klettern, im Kampf wie Aloy mit einem Bogen oder einem Kampfstab ordentlich austeilen, und sie erkundet wie ihre Kolleginnen eine weitläufige Welt, in der verschiedene Herausforderungen, Rätsel sowie Sammelgegenstände warten. Hilfe erhält Kena immer wieder von ihren Rot, die klug eingesetzt werden wollen, um verschiedene Gegnertypen zu erledigen oder Rätselpassagen zu lösen. Ember Labs haben mit ihrem Erstlingswerk das Rad zwar nicht neu erfunden, doch alle Mechaniken funktionieren gut, greifen schön ineinander und machen Spaß. Lasst euch übrigens vom knuffigen Look nicht täuschen, die Bosskämpfe sind ziemlich knackig.

Insgesamt ist „Kena: Bridge of Spirits“ ein rundum gelungenes, wirklich gutes Action-Adventure, das insbesondere von seiner überaus schicken Grafik und dem atmosphärischen Soundtrack lebt. Der Titel hat zwar seine Schwächen, etwa einige unrunde Animationen und die ziemlich vorhersehbare Geschichte, doch trotz dieser wenigen Makel ist das Debüt des kleinen Entwicklerstudios definitiv gelungen. Falls ihr das Game bereits länger im Auge haben solltet, ist nun der perfekte Zeitpunkt gekommen, um diesen kleinen Indie-Hit endlich nachzuholen.

Monster Boy und das Verfluchte Königreich (PS4, PS5)

Spielzeit: ~19 Stunden (Story); ~24 Stunden (komplett)

Mit „Monster Boy und das Verfluchte Königreich“ kehrte im Jahr 2018 eine legendäre Spielereihe mit einem neuen Ableger zurück, an dem auch Serienschöpfer Ryuichi Nishizawa mitwirkte. Protagonist Jin muss das Königreich Monster World retten und dabei gegen allerlei mächtige Monster sowie Bossgegner kämpfen, gefährliche Fallen überwinden und diverse Geheimnisse aufdecken. Um dem Protagonisten dabei zu helfen, könnt ihr natürlich seine Ausrüstung und Fähigkeiten nach und nach verbessern.

Das Spiel lebt vor allem von seinem wandlungsfähigen Hauptcharakter, der sich in verschiedene Tiere verwandeln kann, was euch neue spielerische Möglichkeiten eröffnet. Abhängig von eurer gewählten Form ändern sich ab und an nicht nur die Fähigkeiten, sondern sogar die Ausrüstungsgegenstände. Da ihr schnell zwischen euren Formen hin- und herwechseln könnt, um ihre Vorzüge miteinander zu kombinieren, bleiben insbesondere die kleinen Sprungeinlagen stets spannend und unterhaltsam. Doch auch die Rätsel profitieren hiervon und verlangen von euch, eure Kräfte sinnvoll aneinanderzureihen. All das erlebt ihr in einer wunderschönen Comicoptik.

Die größten Stärken des charmanten Abenteuers sind somit insbesondere sein gut durchdachtes Leveldesign in Kombination mit dem spaßigen wie motivierenden Gameplay, das auch nach mehreren Spielstunden nicht langweilig wird. Hier bekommt ihr nicht nur eine Liebeserklärung an einen waschechten Gaming-Klassiker, sondern ein rundum gelungenes Jump’n’Run-Erlebnis, mit dem ihr definitiv eine wirklich tolle Zeit verbringen könnt.

Diese Spiele erwarten euch im Juli außerdem neu bei PlayStation Plus Extra und Premium:

Bassmaster Fishing

Dishonored: Definitive Edition

DOOM

DOOM 2

DOOM 3

Paradise Killer

Riders Republic

Slay the Spire

The Evil Within

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein 2: The New Colossus

Werdet ihr eines dieser PlayStation Plus-Spiele im April spielen?

