PS Plus Essential Mai 2023: PS4- und PS5-Titel für den nächsten Monat enthüllt

Wie an jedem Mittwoch eines Monats üblich, stellte Sony Interactive Entertainment auch heute die Titel vor, die von PlayStation Plus-Abonnenten im nächsten Monat ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Sonderlich spannend fiel die offizielle Enthüllung der PlayStation Plus-Titel heute nicht aus, da es auch dieses Mal zu einem Leak durch „Dealabs“ kam. Bereits in den Vormonaten sagte „Dealabs“ das PS Plus-Line-Up für den folgenden Monat korrekt vorher. Im Mai 2023 kommen vor allem Freunde von Rennspielen auf ihre Kosten und dürfen sich zum einen auf Codemasters‘ „GRID Legends“ freuen.

Beim zweiten Rennspiel handelt es sich um den Radsport-Titel „Descenders“, der bei den Entwicklern von RageSquid entstand und im Sommer 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Den Schlusspunkt im Mai 2023 setzt die mittelalterliche Multiplayer-Keilerei „Chivalry 2“, die auch auf den Konsolen für ungemein unterhaltsame Scharmützel sorgt.

Anbei die offizielle Übersicht über die PlayStation Plus Essential-Titel im Mai 2023.

PS Plus Mai 2023 in der Übersicht

GRID Legends:

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 77

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Chivalry 2:

Veröffentlichung im Juni 2021

Metascore: 85

User-Score: 6.4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Descenders:

Veröffentlichung im August 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Heruntergeladen werden können die PlayStation Plus Essential-Titel wie gehabt ab dem ersten Dienstag des neuen Monats. In diesem Fall wird es am 2. Mai 2023 gegen 11 Uhr unserer Zeit so weit sein.

Sichert euch die Essential-Titel des laufenden Monats

Bis zur Freischaltung der neuen Titel besteht noch die Möglichkeit, sich die PlayStation Plus Essential-Titel des laufenden Monats April 2023 herunterzuladen. Weitere Details zum PS Plus-Line-Up dieses Monats und die Links, unter denen ihr euch die Titel sichern könnt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Bei den Essential-Titeln wird es im Mai 2023 natürlich nicht bleiben. Stattdessen werden auch Abonnenten der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium mit neuen „kostenlosen“ Titeln bedacht. Hier werden die Ankündigungen für den laufenden Monat am 10. Mai 2023 vorgenommen, während die Freischaltung am 16. Mai 2023 erfolgt.

Der PlayStation Plus-Dienst steht in insgesamt drei Stufen zur Verfügung. Was Essential, Extra und Premium im Detail bieten, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Essential – 59,99 Euro

Monatliche Spiele (meist 3)

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Exklusive Inhalte

Cloud-Speicher für Speicherdaten

Share Play

Spielehilfe

PS Plus Extra – 99,99 Euro

Alle Bestandteile von PS Plus Essential

Spielekatalog mit hunderten Spielen

Ubisoft+ Classics

PS Plus Premium – 119,99 Euro

Alle Bestandteile von PS Plus Extra

Klassikerkatalog

Testversionen von Spielen

Cloud-Streaming

