CI Games: Kündigt Entlassungen an – Wie steht es um das Team hinter Lords of the Fallen?

Wie CI Games bekannt gab, werden in diesen Tagen die finalen Schritte der im Januar 2024 angekündigten Umstrukturierung umgesetzt. Ihr ahnt es schon: Auch beim Publisher hinter "Lords of the Fallen" kommt es (erneut) zu Entlassungen.

Bereits im Januar kündigte der polnische Publisher CI Games umfangreiche Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen an. Wie es in der offiziellen Mitteilung hieß, fallen dem Ganzen rund zehn Prozent der internen Stellen zum Opfer.

In einem aktuellen Statement wiesen die Verantwortlichen von CI Games darauf hin, dass die finale Phase der Maßnahmen in diesen Tagen in die Wege geleitet wird. Im Zuge des letzten Schrittes werden laut dem Unternehmen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle verlieren.

Mit der internen Neuausrichtung möchte die Führungsetage CI Games auf die kommenden Herausforderungen eines sich wandelnden Markts vorbereiten. Gleichzeitig geht es dem Publisher um „maximale Effizienz bei der Umsetzung strategischer Prioritäten für die Zukunft.“

Entwarnung für alle Fans von Lords of the Fallen

„Alle betroffenen Mitarbeiter wurden heute über diesen Vorschlag informiert und werden während des gesamten Prozesses in den kommenden Wochen umfassend unterstützt“, versicherte ein Sprecher von CI Games gegenüber GamesIndustry.biz. Um möglichen Gerüchten und Spekulationen erst gar keinen Nährboden zu bieten, verlor CI Games zudem ein paar Worte über Hexworks.

Wie der Publisher betonte, ist das 2020 ins Leben gerufene Studio von den Sparmaßnahmen nicht betroffen. Auch zu Entlassungen wird es bei Hexworks also nicht kommen. Das Studio, das Niederlassungen in Barcelona und Bukarest unterhält, war für das im Oktober 2023 veröffentlichte Rollenspiel „Lords of the Fallen“ verantwortlich.

Seit dem Release unterstützt Hexworks das düstere RPG regelmäßig mit Updates, die Fehlerbehebungen und Verbesserungen umfassen. Erst kürzlich erschien das Update auf die Version 1.5.36, zu dem ihr hier weitere Details findet.

Laufen die Arbeiten an einem Nachfolger?

Unbestätigten Berichten aus dem Januar zufolge hat Hexworks mittlerweile die Arbeiten an einem neuen Projekt aufgenommen. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns CI Games selbst. Das Unternehmen sicherte sich Anfang des Jahres nämlich die Markenrechte an „Death of the Fallen“.

Während sich der Publisher zu dem Vorgang bislang nicht äußern wollte, weiß der bekannte Leaker „Kurakasis“ laut eigenen Angaben bereits mehr.

Wie er berichtete, soll es sich bei „Death of the Fallen“ in der Tat um einen Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ handeln. Bei der Realisierung des Projekts greift Hexworks laut dem Leaker auf die Unreal Engine 5 zurück, was zu einem sichtbaren grafischen Sprung führen dürfte.

Allerdings werden wir uns noch eine Weile in Geduld üben müssen. Entsprechen die unbestätigten Angaben von „Kurakasis“ den Tatsachen, dann erscheint „Death of the Fallen“ erst 2026 für den PC und die Konsolen.

