Lords of the Fallen: Bisheriger Erfolg erst der Anfang – CI Games formuliert hohe Ziele

In einer Pressemitteilung sprach CI Games' CEO Marek Tyminski über den kommerziellen Erfolg von "Lords of the Fallen". Wie es heißt, verfolgt das polnische Unternehmen mit dem Rollenspiel ambitionierte Ziele und hofft auf langfristig solide Verkaufszahlen.

Ende Oktober bestätigte der polnische Publisher CI Games, dass sich das von Hexworks entwickelte Soulslike-Rollenspiel „Lords of the Fallen“ in den ersten zehn Tagen nach dem Release mehr als eine Million Mal verkaufte.

Ein kommerzieller Erfolg, auf den Marek Tyminski, der CEO von CI Games, in einer aktuellen Pressemitteilung einging. Wie Tyminski ausführte, soll es mit den bisherigen Verkaufszahlen noch lange nicht getan sein. Stattdessen plant CI Games langfristig weiter mit soliden Verkaufszahlen und formulierte intern das Ziel, mit „Lords of the Fallen“ einen Nettoumsatz in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu generieren.

„Lords of The Fallen ist eine unserer wichtigsten Marken, die wir entwickeln möchten. Unser derzeit ehrgeiziges Ziel ist es, in den nächsten Jahren einen gemeldeten Nettoumsatz von 100 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf dieses Titels zu erzielen“, führte Tyminski aus.

„Das Interesse am Spiel wächst. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können.“

Der teuerste Titel in CI Games‘ Geschichte

Im Zuge einer Investorenkonferenz verriet CI Games Ende Oktober, dass es sich bei „Lords of the Fallen“ um das bisher teuerste Projekte in der Unternehmensgeschichte des Publishers handelt. Demnach lag das Budget bei 66,6 US-Dollar. 42,2 Millionen US-Dollar entfielen auf die Entwicklung des Rollenspiels, 19,3 Millionen US-Dollar auf das Marketing und 5,1 Millionen US-Dollar auf die Produktion und den Vertrieb der Retail-Version.

Um das Interesse an „Lords of the Fallen“ aufrecht zu erhalten, planen die Entwickler von Hexworks zum einen weitere Updates. Mit diesen sollen auf Basis des Community-Feedbacks weitere Verbesserungen vorgenommen werden.

Zudem arbeitet das Studio an diversen kostenlosen Inhalten und Events, zu den wir euch hier alle wichtigen Details verraten.

„Lords of the Fallen“ ist für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

