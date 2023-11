Lords of the Fallen: Roadmap für kostenlose Inhalte veröffentlicht

Lords of the Fallen:

Das im Oktober erschienene „Lords of the Fallen“ soll in diesem Jahr noch eine ganze Reihe an kostenlosen Inhalten verpasst bekommen. Die Entwickler von Hexworks haben nun eine Roadmap für den Rest von 2023 und darüber hinaus vorgestellt.

Seit seinem Erscheinen am 13. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC wurde das Soulslike „Lords of the Fallen“ bereits mit einigen Updates bedacht. Damit soll in diesem Jahr aber noch lange nicht Schluss sein, wenn es nach den Entwicklern von Hexworks geht.

Das Studio hat nun eine Roadmap mit kommenden Inhalten für den Rest von 2023 veröffentlicht, mit fortgesetzter Unterstützung im nächsten Jahr. Neben weiterem Content wollen die Entwickler auch kontinuierlich an der Leistung, der Stabilität und der Optimierung des Action-Spiels arbeiten.

Neue Inhalte und Events geplant

Wie Hexworks schreibt, soll „Lords of the Fallen“ regelmäßige wöchentliche Updates erhalten. Diese werden sich um die Stabilität, die Leistung sowie das Balancing kümmern und die Online-Crossplay-Erfahrung verbessern. Zudem sollen die zahlreichen Bosse des Spiels eine erhöhte Schwierigkeit erhalten. Dazu kommen Quality-of-Life-Verbesserungen.

Darüber hinaus hat das Studio auch einen Ausblick darauf gegeben, welche neuen Features sich derzeit in Entwicklung befinden. So können sich die Spieler etwa auf mehrere neue Questlines freuen. Es wurden neue Quests in Zusammenhang mit einem Event sowie für die kommenden Rüstungssets Umbral, Rhogar und Radiant angekündigt. Auch soll der Platz im Inventar sowie im Lager vergrößert werden. Dazu soll es ein geteiltes Balancing für PvE und PvP geben.

Weitere Funktionen, die direkt von der Community gewünscht wurden, sollen in der Entwicklung zudem bereits weit fortgeschritten sein. Dazu sollen neue Modifikatoren für New Game Plus zählen. „Wir bei Hexworks sind unglaublich stolz auf die offene Beziehung, die wir mit unserer Community pflegen“, so Studioleiter Saul Gascon. „Wir hören aktiv auf ihr konstruktives Feedback und arbeiten fleißig daran, das zu liefern, von dem wir glauben, dass es Lords of the Fallen gemeinsam weiter verbessern wird. Jede Erweiterung des Spiels ist eine Arbeit der Liebe, da wir danach streben, sowohl das Spiel als auch die Grenzen des Genres zu erweitern.“

