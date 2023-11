Lords of the Fallen: Entwickler beziehen Stellung nach kritisierten Balance-Änderungen

Lords of the Fallen:

In letzter Zeit muss sich Hexworks einiges an Kritik anhören. Das Entwicklerstudio verändert beinahe täglich die Spielbalance in "Lords of the Fallen".

Als das Soulslike „Lords of the Fallen“ vor wenigen Wochen erschien, hatte es mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen. Die zuständigen Entwickler von Hexworks hatten sich an die Arbeit gemacht, all die Performance-Mängel zu beheben. In diesem Atemzug wurden über Wochen zahlreiche Patches mit einer Vielzahl an Anpassungen veröffentlicht.

So geht es mit der Spielbalance weiter

Jedoch hatten sich die Entwickler nicht nur der Technik gewidmet. Als die Performance stabil war, begannen die Entwickler mit fast täglichen Updates an der Spielbalance. Sie änderten Fähigkeiten, Waffen und vieles mehr, was einigen Spielern sauer aufstieß. Seitdem hat „Lords of the Fallen“ mit schwankenden Spielerzahlen zu kämpfen.

Inzwischen haben die Entwickler kurz Stellung zu den Anpassungen bezogen. Demnach wird man die jüngsten Änderungen nicht rückgängig machen. Somit werden die Kritiker sicherlich nicht so schnell verstummen. Allerdings haben die Entwickler ein Umdenken für die weitere Arbeit bestätigt.

Bisher hatten alle Änderungen an der Spielbalance stets einen Einfluss auf den PvE- sowie den PvP-Bereich. Doch die Diskussionen haben dazu geführt, dass Hexworks in Zukunft beide Bereiche komplett unabhängig voneinander ausbalancieren möchten. Wie sie das im Detail umsetzen möchten, haben sie bisher nicht verraten.

Dementsprechend müssen die Spieler Vertrauen in das Entwicklerteam stecken, dass ihre hart erarbeiteten Builds nicht alle zwei Tage zerschossen werden. Sobald Hexworks weitere Details verrät, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Lords of the Fallen“ ist seit dem 13. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC erhältlich. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

