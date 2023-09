Lords of the Fallen: Der Overview-Trailer zum Dark-Fantasy-RPG

Lords of the Fallen:

Einen umfassenden Überblick von "Lords of the Fallen" verschafft euch ein achtminütiger Overview-Trailer.

"Lords of the Fallen" nähert sich dem Release.

„Eine riesige Welt erwartet dich im brandneuen Dark Fantasy Action-RPG Lords of the Fallen. Als einer der sagenumwobenen dunklen Kreuzritter begibst du dich auf ein episches Abenteuer, um den Dämonengott Adyr zu stürzen“, lesen wir in der Beschreibung des heute hochgeladenen Overview-Trailers.

Anhand des achtminütigen Videos könnt ihr euch ein genaues Bild von dem Action-Rollenspiel machen. Ihr bekommt hier die verschiedenen Umgebungen zu sehen und erfahrt etwas über die Geschichte. Auch ein paar Gameplay-Szenen kommen später vor.

Werdet zum finsteren Kreuzritter

Als finsterer Kreuzritter reist ihr durch die Reiche der Lebenden und der Toten. Ihr erlebt dabei kolossale Bosskämpfe, rasante Schlachten, spannende Begegnungen und eine tiefgreifende Erzählung. Ob ihr eine Legende des Lichts oder der Dunkelheit sein wird, entscheidet ihr letztendlich selber. Dank des Multiplayer-Modus kann sich übrigens jederzeit ein Freund eurer Kampagne anschließen.

Eure Spielfigur könnt ihr komplett individuell gestalten. Unter anderem dürft ihr aus neun Klassen wählen. Zum Beispiel Ritter, Schurke und Feuerlehrling.

Die Veröffentlichung findet am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC statt. PS5-Spieler können hier vorbestellen. Der Preis beträgt 79,99 Euro.

