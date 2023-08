Lords of the Fallen: Kommentiertes Gameplay stellt die Magieschulen und ihre Zauber vor

Lords of the Fallen:

In dieser Woche versorgten uns IGN und die Entwickler von Hexworks mit einem neuen kommentierten Gameplay-Video zum Rollenspiel "Lords of the Fallen". Dieses Mal werden uns die drei Magieschulen und ihre wichtigsten Zauber vorgestellt.

"Lords of the Fallen" verspricht knackige Soulslike-Kost.

In den vergangenen Wochen wurden wir regelmäßig mit neuen Videos zu „Lords of the Fallen“ bedacht, die uns einen ausführlichen Blick auf das grundlegende Gameplay oder Features wie die Umbra-Lampe ermöglichten.

In Zusammenarbeit mit IGN stellten die Entwickler von Hexworks ein weiteres kommentiertes Gameplay-Video bereit, in dem sich alles um die drei unterschiedlichen Magieschulen dreht, auf deren Zauber ihr in der Welt von „Lords of the Fallen“ zurückgreifen könnt. Im Detail haben wir es hier mit den drei Schulen „Umbral“, „Radiant“ und „Rhogar“ zu tun.

Laut den Entwicklern von Hexworks verfügt jede der Magieschulen über individuelle Zauber und Stärken, die ihr euch zunutze machen könnt.

Magie soll für spielerische Abwechslung sorgen

Rhogar ist beispielsweise das Reich von Adyr (dem Antagonist der Geschichte) und dreht sich um die Pyromantie. Zudem könnt ihr auf Umbra-Zauber wie Bomben oder Energiebahnen zugreifen, die sich zwar etwas langsamer in Richtung eurer Feinde bewegen, dafür jedoch mehr Schaden anrichten. Ebenfalls geboten werden sekundäre Zauber wie Frost und Gift, die auf Waffen aufgetragen und somit auch im Nahkampf verwendet werden können.

Bei den Zaubern der drei Magieschulen wird es in „Lords of the Fallen“ allerdings nicht bleiben. Darüber hinaus wird es möglich sein, Varianten der Zauber zu erlernen, indem Gegner, die die jeweilige Variante verwenden, besiegt werden. Selbiges gilt für die Bosse. Habt ihr einen der Obermotze in den Staub geschickt, könnt ihr die „Seelenschinder“-Fähigkeit nutzen, um Zugriff auf einen neuen Zauber oder eine einzigartige Waffe zu erhalten.

Um euch dazu zu animieren, strategischen Gebrauch von euren magischen Fähigkeiten zu machen, verfügen eure Widersacher je nach Region über Resistenzen gegen unterschiedliche Arten von Magie.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren