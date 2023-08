Lords of the Fallen: Gameplay & Story-Details – Frische Eindrücke in der nächsten Woche

Lords of the Fallen:

Weiter geht es mit den bestätigten Titeln, die uns im Rahmen von Opening Night Live 2023 präsentiert werden. Auch das Rollenspiel "Lords of the Fallen" wird einen Auftritt haben und sich in einem neuen Story-Trailer zeigen.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Zu den potenziellen Highlights des Gaming-Herbst 2023 zählt zweifelsohne das Rollenspiel „Lords of the Fallen“, das sich nach mehreren Entwicklerwechseln bei Hexworks in Arbeit befindet.

Nachdem uns das Studio zuletzt eine ausführliche Gameplay-Präsentation sowie einen Blick auf die Anfänge des düsteren Fantasy-Abenteuers lieferte, wurde heute bekannt gegeben, dass wir uns in der nächsten Woche über weitere Eindrücke zu „Lords of the Fallen“ freuen dürfen.

Wie über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt gegeben wurde, wird das Rollenspiel zu den Titeln gehören, die auf dem Opening Night Live 2023-Event am 22. August 2023 (20-22 Uhr) einen Aufritt haben.

Präsentiert wird uns ein neuer Story-Trailer, der Details zur Handlung und Gameplay-Szenen aus „Lords of the Fallen“ liefert.

Eine Reise durch zwei Welten

„Die Dunkelheit übertönt alles. Machen Sie mit und heben Sie Ihre Schattenlampe, um in einem brandneuen offiziellen Story-Trailer Licht auf das zu werfen, was diese grausame Welt verbindet“, heißt es zu der Präsentation im Rahmen von Opening Night Live 2023. „Lords of the Fallen“ wird von offizieller Seite als ein knackiges Rollenspiel beschrieben, das sich spielerisch an bekannten Soulslike-Abenteuern orientiert und uns in eine düstere Fantasy-Welt verfrachtet.

Diese wurde zwischen der Ebene der Menschen und dem Reich der Toten zerrissen. In der Rolle eines namenlosen Helden durchreisen wir beide Welten und stellen uns einer Vielzahl mächtiger Gegner und Bosse. Weiter versprachen die Entwickler von Hexworks, dass es bei den Arbeiten an „Lords of the Fallen“ nicht nur darum geht, erfahrene Rollenspielfans gehörig zu fordern.

Gleichzeitig soll eine lange Einführung in das Spielgeschehen dazu führen, dass sich Neulinge mit den wichtigsten Spielmechaniken vertraut machen können. Auf diesem Weg sollen unschöne Frustmomente verhindert werden.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

The darkness drowns all. Join us and raise your Umbral Lamp to shed light on that which binds this cruel world in an all-new Official Story Trailer. Bear witness: August, 22nd, Opening Night Live.https://t.co/iYIAsQw8dn pic.twitter.com/hUuTqtjL2L — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) August 17, 2023

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren