Lords of the Fallen: Das bieten die zwei Grafik-Modi

"Lords of the Fallen" wird mit zwei Grafik-Modi ausgeliefert, die bis zu 60 FPS zulassen. Auf eine interne 4K-Auflösung müssen Spieler des düsteren Fantasy-RPGs aber verzichten.

Dass „Lords of the Fallen“ auf den Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X mit 60 FPS laufen wird, erklärte der zuständige Entwickler Hexworks schon im vergangenen Monat. Offen blieb zunächst die Frage, ob es die einzige Option ist, die im düsteren Fantasy-RPG-Adventure zur Verfügung stehen wird.

In einem Interview mit den Redakteuren von Wccftech lieferte der Hexworks-Chef Saul Gascon weitere Details nach und bestätigte, dass „Lords of the Fallen“ auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X entweder mit hochskalierten 1080p und 60 FPS im Performance-Modus oder mit hochskalierten 1440p und 30 FPS im Qualitätsmodus laufen wird.

„Auf beiden Konsolen bieten wir einen Leistungs- und einen Qualitätsmodus an. Der Leistungsmodus läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und hochskalierter 1080p-Auflösung, was in der Branche sozusagen der Standard ist. Der Qualitätsmodus ist 2K (1440P) hochskaliert und läuft mit 30 FPS“, so der Wortlaut.

Das bedeutet, dass es keine 4K-Option geben wird. Jedoch versicherte Gascon, dass „Lords of the Fallen“ selbst im 60 FPS-Modus noch einen „wirklich guten“ Eindruck macht.

Bis zu 30 Stunden Spielzeit

Im Vorfeld der Veröffentlichung von „Lords of the Fallen“ kamen weitere Informationen ans Tageslicht. So bestätigte der Entwickler unter anderem, dass ein durchschnittlicher Durchlauf des Spiels etwa 25 bis 30 Stunden dauern wird, während sich Spieler ebenfalls auf mehrere Enden und einen New Game Plus-Modus einstellen können.

In der Zwischenzeit gab Hexworks ebenfalls bekannt, dass man abhängig von den Reaktionen der Spieler an Post-Launch-Erweiterungen arbeiten könnte.

„Lords of the Fallen“ versetzt Spieler in eine laut Entwickler „riesige Welt der Schatten und des Chaos“. Als einer der sagenumwobenen Dunklen Kreuzritter müssen sie die Schrecken zweier paralleler existierender Reiche überwinden, um den Dämonengott Adyr zu stürzen.

„Lords of the Fallen“ erscheint am 13. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellt werden kann der Titel für rund 70 Euro* bei Amazon. Die Deluxe Edition kostet 80 Euro mehr, während die Collector’s Edition weitgehend ausverkauft zu sein scheint.

