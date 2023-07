Lords of the Fallen: Entwickler beantworten die Frage nach 60FPS auf PS5 & Xbox Series X/S

Lords of the Fallen:

Auf Nachfrage räumten die Entwickler von Hexworks ein, dass bezüglich der Darstellungs-Modi von "Lords of the Fallen" auf den Konsolen noch keine konkreten Informationen genannt werden können. Ein Wert sei allerdings schon jetzt in Stein gemeißelt.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Mit „Lords of the Fallen“ erscheint in diesem Herbst der Nachfolger zum gleichnamigen Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2014 für den PC und die aktuellen Konsolen.

Auch wenn die bisherigen Gameplay-Eindrücke und Trailer von der Community sehr positiv aufgenommen wurden, steht nach wie vor die Frage nach den Darstellungs-Modi auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S im Raum.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Hexworks auf Nachfrage einräumten, werden wir uns noch ein wenig gedulden müssen, bis konkrete Angaben zu den Darstellungs-Modi auf den Konsolen genannt werden.

Fest steht laut Hexworks allerdings schon jetzt, dass auf der PS5 und der Xbox Series X/S „60FPS für eine möglichst flüssige Spielerfahrung“ geboten werden. Ob es sich hier um die einzige Option handelt oder ob möglicherweise auch ein Grafik-Modus mit einer höheren Auflösung und einer Darstellung in 30FPS mit von der Partie ist, ließen die Entwickler offen.

1.000 Jahre sind seit dem Vorgänger vergangen

In „Lords of the Fallen“ führt unser Weg in eine düstere Fantasy-Welt, die zwischen der Ebene der Lebenden und dem Reich der Toten zerrissen wurde. Knapp 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils übernehmt ihr die Kontrolle über einen furchtlosen Krieger und reist zwischen den beiden Welten hin und her, um den Kampf gegen eine düstere Bedrohung aufzunehmen.

Wie in anderen Soulslike-Titeln auch erhaltet ihr die Möglichkeit, euren Charakter mit einer Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu versehen und ihn gezielt weiterzuentwickeln. Um zu gewährleisten, dass auch Neulingen im Genre ein reibungsloser Einstieg in das Spielgeschehen gelingt, wird „Lords of the Fallen“ mit einer ausführlichen Einführung versehen, die alle wichtigen Fragen zu den Mechaniken beantwortet.

Dies soll laut Entwicklerangaben allerdings nicht bedeuten, dass wir es bei „Lords of the Fallen“ mit einem einfachen Vertreter des Rollenspielgenres zu tun haben. Ganz im Gegenteil: Vor allem die knackigen Bosskämpfe sollen uns einiges abverlangen und eine strategisch kluge Herangehensweise voraussetzen.

„Lords of the Fallen“ erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

