Lords of the Fallen: Gameplay-Video zeigt die ersten 13 Minuten des Rollenspiels

Lords of the Fallen:

In dieser Woche wurden wir mit einem weiteren umfangreichen Gameplay-Video zu "Lords of the Fallen" bedacht. Dieses ermöglicht uns einen Blick auf die ersten 13 Minuten des Rollenspiels.

"Lords of the Fallen" setzt auf das Soulslike-Konzept.

In den vergangenen Tagen bedachten uns die Entwickler von Hexworks mit diversen neuen Details zu ihrem im Herbst erscheinenden Rollenspiel „Lords of the Fallen“.

Beispielsweise bestätigte das Studio die Spielzeit des düsteren Fantasy-Abenteuers sowie einen New-Game-Plus-Modus und ging zudem auf die Darstellungs-Modi ein, die auf den Konsolen geboten werden.

Ergänzend dazu wurde in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das uns einen Blick auf die ersten 13 Minuten des Rollenspiels ermöglicht.

Zu sehen sind unter anderem die Umbral-Lampe, der Einsatz der Soulflaying-Mechanik sowie der erste Zwischenboss, der sich euch in „Lords of the Fallen“ entgegenstellt.

Entwickler schließen Post-Launch-DLC nicht aus

In einem aktuellen Interview verrieten die Entwickler von Hexworks, dass das Studio „Lords of the Fallen“ nach dem Release mit Updates unterstützen wird, um mögliche Fehler zu beheben und auf Basis des Community-Feedbacks Verbesserungen vorzunehmen. Bezüglich möglicher Post-Launch-Inhalte beziehungsweise DLCs wurde ergänzt, dass diese realisiert werden könnten, sofern die Spielerinnen und Spieler deutlich machen, dass die entsprechende Nachfrage vorhanden ist.

„Grundsätzlich müssen wir im Voraus planen, was unser ursprünglicher Plan ist, während wir am nächsten arbeiten. Aber wenn die Community nach mehr Inhalten verlangt, könnte es ein wenig Anstrengung erfordern, mehr Inhalte für das Spiel zu erstellen. Es wird stark davon abhängen“, hieß es zu möglichen Zusatzinhalten.

Die Geschichte von „Lords of the Fallen“ setzt knapp 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und versetzt euch in eine Welt, die zwischen dem Reich der Lebenden und der Ebene der Toten zerrissen wurde. In der Rolle eines namenlosen Helden nehmt ihr den Kampf gegen eine düstere Bedrohung auf und bereist beide Welten.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ wird am 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren