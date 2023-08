Lords of the Fallen: Erweiterter Story-Trailer liefert düstere Eindrücke aus dem Fantasy-RPG

Lords of the Fallen:

Auch das im Oktober 2023 erscheinende Rollenspiel "Lords of the Fallen" hatte auf dem heutigen Eröffnungs-Event der Gamescom 2023 einen Auftritt. Präsentiert wurde eine erweiterte Version des Story-Trailers, der uns einen Blick auf die Spielwelt und die Handlung ermöglicht.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

In den vergangenen Wochen versorgten uns die Verantwortlichen von CI Games und Hexworks sowohl mit Deep-Dives als auch ausführlichen Gameplay-Videos zum im Herbst erscheinenden Rollenspiel „Lords of the Fallen“.

Auch im Rahmen des Opening Night Live 2023-Events hatte das Fantasy-Abenteuer einen Auftritt und zeigte sich in einer erweiterten Version des Story-Trailers. In diesem gehen die Entwickler von Hexworks zum einen etwas näher auf die Geschichte, die Spielwelt und das Schicksal des Protagonisten ein.

Darüber hinaus werden verschiedene Gegner und Bosse, die sich euch in der rund 30 Stunden langen Kampagne entgegenstellen, präsentiert.

Erkundet zwei riesige Parallelwelten

Offiziellen Angaben zufolge setzt die Geschichte von „Lords of the Fallen“ rund 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des 2014 veröffentlichten ersten Teils ein. Ihr durchreist eine zerissene Welt, die sich aus zwei Ebenen zusammensetzt – die der Lebenden und die der Toten.

In der Rolle eines sagenumwobenen Dunklen Kreuzritters durchreist ihr die beiden Parallelwelten und stellt euch den dort lauernden Gefahren, um den Dämonengott Adyr zu besiegen und dessen Pläne zu durchkreuzen. „Nach einem Zeitalter grausamster Tyrannei wurde der Dämonengott Adyr besiegt. Aber Götter … Götter bleiben nicht ewig tot. Jetzt, Äonen später, steht Adyrs Wiederauferstehung kurz bevor. Die einzige Hoffnung der Menschheit ist die Kirche des Orianischen Leuchtens“, heißt es zur Geschichte weiter.

„Der heilige Orden hat ein Gerät unheiliger Macht gefunden – eine Laterne, die es ermöglich, zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten hin- und herzureisen. Entgegen ihren Glauben verleiht die Kirche diese schwarze Kunst nur ihren wildesten und treusten Kriegern – den Dunklen Kreuzrittern. Um den Göttern zu trotzen, muss man sich der Dunkelheit hingeben.“

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren