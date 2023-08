Lords of the Fallen: Wichtiger Meilenstein erreicht – Release kann kommen

Lords of the Fallen:

Goldene Zeiten für "Lords of the Fallen": Die Entwicklung des Grundspiels wurde abgeschlossen und der Veröffentlichung im kommenden Oktober steht nichts mehr im Wege.

„Lords of the Fallen“ hat einen wichtigen Entwicklungsmeilenstein hinter sich gelassen. Denn der offizielle Goldstatus wurde erreicht, was bedeutet, dass die Entwicklung des Grundspiels abgeschlossen ist und der Titel vervielfältigt werden kann.

Somit kann auch der angestrebte Veröffentlichungstermin eingehalten werden. Geplant ist es, „Lords of the Fallen“ am 13. Oktober 2023 auf den Markt zu bringen, sodass auch für finale Verbesserungen, die mit einem Day One-Patch nachgereicht werden könnten, reichlich Zeit bleibt.

„Lampenträger, wir verkünden frohe Kunde, denn Lords of the Fallen hat offiziell Goldstatus erreicht und erscheint am 13. Oktober“, so CI Games in der heutigen Ankündigung.

Anlässlich dieses Ereignisses werde man in der kommenden Woche die Hexworks-Dev- Journals öffnen, in denen die Entwickler versuchen werden, „eure brennenden Fragen zu beantworten“.

Vorbesteller-Boni für frühe Käufer

Spieler, die „Lords of the Fallen“ vorbestellen, erhalten bei teilnehmenden Händlern einige Zusatzinhalte. Dazu gehören:

Exklusive Bronze-, Silber- und Goldrüstungsfarben, um alle anlegbaren Rüstungsgegenstände im Spiel umzufärben

3 ERF-Gegenstände

5 MP-Gegenstände

5 LP-Gegenstände

Die Standardversion von „Lords of the Fallen“ kostet im PlayStation Store 69,99 Euro. Zehn Euro mehr müssen in die Deluxe Edition investiert werden. Sie enthält die Starterklasse „Dunkler Kreuzritter“, ein dazugehöriges Rüstungs- und Waffenset, ein 100-seitiges digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und eine Modellgalerie in 3D.

Zudem kann „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2014 derzeit besonders günstig gekauft werden. Die Standardversion schlägt mit 2,99 Euro zu Buche, während für die Complete Edition 4,49 Euro fällig werden.

Vorherige Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ erscheint am Freitag, 13. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht zu „Lords of the Fallen“ aufgelistet.

