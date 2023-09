Lords Of The Fallen: Offizielles Gameplay zeigt das Kampfsystem und die Spielwelt

Lords Of The Fallen:

Am Wochenende veröffentlichten die Entwickler von Hexworks ein umfangreiches neues Gameplay-Video zum Rollenspiel "Lords Of The Fallen". Ein weiteres Mal dreht sich alles um das Kampfsystem und die Erkundung der Spielwelt.

"Lords Of The Fallen" erscheint im Oktober 2023.

In der zweiten Hälfte des Videospieljahres 2023 buhlen gleich mehrere große Rollenspiele um die Gunst der Spielerinnen und Spieler. Darunter „Lords Of The Fallen“, das nach mehreren Entwicklerwechseln von Hexworks fertiggestellt wurde.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellte das Studio ein umfangreiches neues Gameplay-Video bereit, das uns knapp 17 Minuten frischer Spielszenen aus „Lords Of The Fallen“ liefert. Ein weiteres Mal liegt der Fokus dabei auf dem Kampfsystem, das euch in die Lage versetzt, euch den zahlreichen Widersachern und knackigen Bossen mit unterschiedlichen Waffen und der Magie zu stellen.

Zudem liefert uns das neue Gameplay-Video Eindrücke aus der Spielwelt von „Lords Of The Fallen“.

Der Kampf gegen den Dämonengott Adyr

Offiziellen Angaben zufolge setzt die Geschichte von „Lords of the Fallen“ 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des 2014 veröffentlichten ersten Teils ein. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen der sagenumwobenen Dunklen Kreuzritter und reist durch eine magische Welt, die in das Reich der Lebenden und die Ebene der Toten unterteilt wurde.

In der Rolle des Kreuzritters bahnt ihr euch einen Weg durch die beiden Welten und steht vor der Aufgabe, den Kampf gegen den Dämonengott Adyr und dessen Schergen aufzunehmen. Der Protagonist ist ein Mitglied der Kirche des Orianischen Leuchtens, die von den Machern von Hexworks als einzige Hoffnung der Menschheit beschrieben wird.

„Der heilige Orden hat ein Gerät unheiliger Macht gefunden – eine Laterne, die es ermöglicht, zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten hin- und herzureisen. Entgegen ihren Glauben verleiht die Kirche diese schwarze Kunst nur ihren wildesten und treusten Kriegern – den Dunklen Kreuzrittern. Um den Göttern zu trotzen, muss man sich der Dunkelheit hingeben“, führen die Entwickler hierzu aus.

„Lords of the Fallen“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

