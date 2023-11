Lords of the Fallen: Neue Questlinie, Zauber und technische Verbesserungen im Update 1.019

Lords of the Fallen:

Unter der Versionsbezeichnung 1.019 steht ab sofort das neueste Update zum Rollenspiel "Lords of the Fallen" bereit. Versprochen werden eine neue Questlinie, exklusive Zauber und diverse technische wie spielerische Verbesserungen.

Wie die Entwickler von Hexworks bekannt gaben, steht auf allen Systemen ab sofort das neueste Update zum Rollenspiel „Lords of the Fallen“ bereit.

Diese trägt die Versionsbezeichnung 1.019 und setzt auf der PS5 einen 853 Megabyte großen Download voraus. Zu den interessantesten Neuerungen gehört das neue Questline-Event „The Way of the Bucket“. Wer dieses erfolgreich abschließt, darf sich laut Entwicklerangaben auf eine exklusive und wertvolle Belohnung freuen.

Im Zuge des neuen Updates versah Hexworks zudem die drei Magieschulen in der Welt von „The Lords of the Fallen“ mit neuen Zaubern. Diese versetzen euch beispielsweise in die Lage, einen Strom aus Schattenmagie zu erzeugen, der Widerristschaden und Giftansammlungen verursacht.

Ein weiterer der neuen Zauber beschwört mehrere Feuerkugeln, die nach einer kurzen Verzögerung explodieren und für Feuerschaden sorgen.

Gameplay-Anpassungen und eine optimierte Performance

Laut den Entwicklern von Hexworks nimmt der frisch veröffentlichte Patch zudem spielerische und technische Verbesserungen vor. Hierzu heißt es: „Wenn Sie nach diesem Patch eine Angriffsanimation abseits einer Kante beginnen, fallen Sie nicht mehr herunter, wenn die Angriffsanimation Sie an den Rand der Plattform zieht. Wenn Sie jedoch die Angriffsanimation starten, während Sie bereits am Rand stehen, werden Sie fallen.“

Bezüglich des Matchmakings wurde ergänzt, dass der Auswahlprozess dahingehend überarbeitet wurde, dass neben dem Ping weitere Aspekte der Verbindungen überprüft werden. Dies kann den Matchmaking-Prozess zwar verlängern, soll auf der anderen Seite jedoch für stabilere Verbindungen und Multiplayer-Sessions sorgen.

Abgerundet wird das Update 1.019 von weiteren Verbesserungen im Bereich der Performance, kleineren Gameplay-Anpassungen und Fehlerbehebungen. Alle weiteren Details liefert euch der offizielle Changelog zum neuen Patch.

„Lords of the Fallen“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie der verantwortliche Publisher CI Games kürzlich bestätigte, entwickelte sich das Rollenspiel mit einem Budget von 66,6 Millionen US-Dollar zur bisher teuersten Produktion des Unternehmens.

