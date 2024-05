Elden Ring: Wie viele Enden bietet Shadow of the Erdtree? Miyazaki liefert ersten Hinweis

Mit "Shadow of the Erdtree" erscheint im nächsten Monat ein umfangreicher DLC zum Rollenspiel-Hit "Elden Ring". In einem Interview lieferte uns Game Director Hidetaka Miyazaki einen ersten Eindruck davon, auf wie viele Enden wir uns freuen dürfen.

In ein paar Wochen dürfen sich Spielerinnen und Spiele von „Elden Ring“ auf den umfangreichen DLC „Shadow of the Erdtree“ freuen. Zu diesem lieferte uns der verantwortliche Game Director Hidetaka Miyazaki in einem Interview ein interessantes Detail.

Im Verlauf des Gesprächs wurde Miyazaki nämlich auf die Anzahl der Enden angesprochen. Eine konkrete Zahl ließ sich der Game Director zwar nicht entlocken, wies jedoch darauf hin, dass in „Shadow of the Erdtree“ weniger Enden auf uns warten als im Hauptspiel. In „Elden Ring“ bekamen wir je nach Handlungen und Entscheidungen eines von sechs unterschiedlichen Enden zu Gesicht.

Wie Miyazaki betonte, werdet ihr in „Shadow of the Erdtree“ trotz der geringeren Anzahl an Enden „bedeutende Entscheidungen treffen müssen“. Was auch immer das im Endeffekt bedeuten mag.

Diese Inhalte bietet der DLC

In einem ausführlichen Update lieferten uns Bandai Namco Games und From Software Ende Februar weitere Details zu „Shadow of the Erdtree“. Laut den Verantwortlichen wartet hier nicht weniger als die bislang größte Erweiterung in der Geschichte des japanischen Studios überhaupt.

Zum einen tummeln sich im DLC zehn neue Bosse, die uns genau wie ihre Pendants aus dem Hauptspiel alles abverlangen sollen. Darüber hinaus halten natürlich neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Zauber Einzug.

Die Spielwelt von „Shadow of the Erdtree“ fällt laut Miyazaki etwas größer aus als Limgrave. Der Game Director weiter: „Dieses Mal wollten wir tiefer gehen und ein dichteres und reichhaltigeres Leveldesign entwickeln, das diese Art von Layouts etwas nahtloser zusammenführt.“

Das erste und gleichzeitig letzte Add-on

Vor wenigen Tagen stellte Miyazaki noch einmal klar, dass es sich bei „Shadow of the Erdtree“ um das erste und gleichzeitig letzte Add-on von „Elden Ring“ handeln wird. Eine Entscheidung, die der Game Director unter anderem damit begründete, dass sein Team alle geplanten Inhalte in einer großen Erweiterung unterbringen wollte.

„Elden Ring legt den Schwerpunkt auf Erkundung und Abenteuer in einer großen Welt. Um ein solches Erlebnis bieten zu können, braucht man zwangsläufig ein riesiges und umfangreiches Setting. Anstatt es in mehrere Teile aufzuteilen, war es daher besser, einfach eine große Erweiterung zu machen. Wenn sie separat verkauft würden, wären die Freiheit der Erkundung und das Gefühl des Abenteuers eingeschränkt“, so Miyazaki.

„Shadow of the Erdtree“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

