Charts Deutschland: Exklusivspiel verteidigt PS5-Spitze und gähnende Leere bei Xbox

GfK Entertainment nennt die erfolgreichsten Spiele im deutschen Einzelhandel beim Namen und präsentiert die Top 2 verschiedener Plattformen, wobei es zu mehreren Einschränkungen kommt. Einerseits ist der zunehmend dominierende Digitalverkauf nicht enthalten. Und die Charts für die Xbox Series X/S fallen in dieser Woche gänzlich aus.

In den deutschen PS5-Charts gibt es keine Überraschungen: Im Einzelhandel führte “Stellar Blade” auch in der vergangenen Woche den Verkauf an. In den UK-Charts (Digital und Retail) schaffte es der Titel im April hingegen nicht einmal in die plattformübergreifende Top 10. Platz 2 der PS5-Rangliste ging wie schon in der Vorwoche an “Marvel’s Spider-Man 2”.

In den PS4-Charts kam es ebenfalls zu keinen Veränderungen. Hier ist die Premium-Edition von “GTA 5” nach wie vor das Maß aller Dinge, gefolgt von “Minecraft”.

Kein Spiel für Xbox Series X/S qualifiziert

Für die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S gab GFK ebenfalls eine Liste heraus, allerdings ohne Einträge. Die Datensammler schreiben lediglich: “Für die Xbox Series-Charts konnte sich diese Woche leider kein Titel qualifizieren.”

Was nötig ist, um sich für die Charts zu qualifizieren, ist nicht bekannt. Allerdings lässt die Äußerung vermuten, dass die Einzelhandels-Verkäufe von Spielen für das Xbox-Series-Duo mittlerweile einen gewissen Wert unterschritten haben und nicht mehr für aussagekräftige Charts geeignet sind. Hierbei dürften der geringe Marktanteil in Deutschland und der Xbox Game Pass eine Rolle spielen.

In der Vergangenheit war bereits zu hören, dass Xbox-Spiele im Einzelhandel kein lukratives Geschäft mehr sind:

Auch die Xbox-One-Charts bestehen nur aus einem Spiel. Hier führt “GTA 5” in der Premium-Edition. Aufgrund der Smart-Delivery-Strategie der Redmonder spielen die Charts der Last-Gen-Konsole schon länger eine Sonderrolle.

Auf Switch-Spiele dürfte kaum ein Händler verzichten wollen. Hier sind vor allem “Mario”-Games gefragt, wie die Auflistung weiter unten verdeutlicht. “Sea of Stars” stieg auf Platz 6 ein.

Die PC-Charts können wir im Grunde vernachlässigen, da der Verkauf von Spielen fast ausschließlich über Steam und Co erfolgt. Im Einzelhandel ist weiterhin der “Landwirtschafts-Simulator 22” gefragt. Die Steam-Topseller könnt ihr hier einsehen.

Games-Charts Deutschland der Woche bis zum 19. Mai 2024

PlayStation 5:

(1) Stellar Blade (2) Marvel’s Spider-Man 2

PlayStation 4:

(1) GTA 5 – Premium-Edition (2) Minecraft – Starter-Edition

Nintendo Switch:

(1) Mario Kart 8 Deluxe (3) Super Mario Bros. Wonder

Xbox Series X/S:

(-) – (-) –

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition (-) –

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium-Edition (-) Autobahn-Polizei Simulator 2

Wie kommen die Charts zustande? GfK Entertainment verweist auf über 2.000 Verkaufsstellen, von denen man die Daten bezieht. Sie sollen 70 Prozent des deutschen Marktes abdecken.

