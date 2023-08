PS5: Verdreifachung in Deutschland, während Xbox-Anteil sinkt

Die ersten zwei Jahre der PS5 waren von enormen Lieferschwierigkeiten geprägt. In den Läden war die aktuelle Sony-Konsole kaum anzutreffen und bei den Onlinehändlern waren Scalper oft schneller als die regulären Kunden, von denen später völlig überzogene Preise verlangt wurden.

Letztendlich sorgten die Lieferschwierigkeiten auch dafür, dass die PS5 ihr wahres Potential nicht entfalten konnte, was mittlerweile kein Thema mehr ist. Wie sehr die Konsole ausgebremst wurde, verdeutlicht eine neue Erhebung für den deutschen Markt.

Gesamtmarkt fast verdoppelt

Demnach konnte der Umsatz mit Spielekonsolen bei einem Vergleich des ersten Halbjahres 2022 mit dem ersten Halbjahr 2023 um 90 Prozent zulegen. Den größten Anteil daran hatte die PS5, deren Absatz gar verdreifacht wurde. Im ersten Halbjahr 2023 machte sie in Deutschland den weitaus größten Teil des Konsolenumsatzes aus.

Auch die Switch konnte im Jahresvergleich ein wenig zulegen, während der Balken bei den Xbox Series-Konsolen sichtbar kleiner wurde. Beim Vergleich der Konsolen ist aber auch zu beachten, dass die Xbox Series S aufgrund des niedrigeren Preises einen kleineren Einfluss auf den Gesamtumsatz hat.

Der Umsatz mit Spielekonsolen ist im 1. Halbjahr 2023 um 90% gewachsen. Allein die PS5 verkaufte sich drei Mal so häufig wie im Vorjahreszeitraum. Auch Gaming-Produkte aus Premium-Segmenten werden immer beliebter: Laptops ab 3.000 € sind 25% im Plus. https://t.co/58Viuu8E13 pic.twitter.com/YHlIlnXclT — GfK Entertainment – An NIQ Company (@gfkentertain) August 17, 2023

Absolute Zahlen wurden nicht genannt. Allerdings lässt die Erhebung mehrere Erkenntnisse zu. Einerseits wurde die PS5 wie bereits erwähnt von den Lieferengpässen deutlich ausgebremst, während die Switch trotz des Alters noch immer eine gute Performance hinlegt. Einen positiven Einfluss darauf hatte unter anderem der Blockbuster „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Gleichzeitig scheint es, dass das Gespann bestehend aus Xbox Series X und Xbox Series S von der knappen Verfügbarkeit der PS5 profitieren konnte und diesen Boost nun wieder verliert. Ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft darauf einen signifikanten Einfluss hat, bleibt abzuwarten.

In den vergangenen Wochen fanden zur PS5 mehrere Preisaktionen statt, die ebenfalls einen Einfluss auf die Absatzzahlen haben dürften. Zudem mehreren sich die Gerüchte, dass Sony in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen wird – diesmal mit einem abnehmbaren Laufwerk.

