Minecraft: Gürteltier, Wolfsrüstung und neue Wolfsarten sind da

In dieser Woche ist das „Minecraft“-Update 1.20.80 (2.87 auf PS4) erschienen. Es hat das Gürteltier in das Spiel hinzugefügt, mit dessen Schuppen man ein neues Item herstellen kann. Auch neue Wolfsarten sind dabei, sodass es nicht nur einen hellen Begleiter, sondern auch Variationen in vielen weiteren Farben und Mustern gibt.

Gürteltier als neue Mob-Art

Das Gürteltier (Armadillo) ist in „Minecraft“ ein passiver Mob, der in der Savanne und in den Gebirgen spawnt. Es frisst am liebsten Spinnenaugen. Und die einzigen Mobs, die Angst vor dem Gürteltier haben, sind Spinnen.

Das Gürteltier rollt sich zusammen, wenn es sich bedroht fühlt. Das passiert, wenn es angegriffen wird, wenn untote Mobs nahen oder wenn ein Spieler in der Nähe sprintet.

Wenn es eingerollt ist, wirft das Gürteltier gelegentlich einen Blick in die Umgebung. Und wenn es vier Sekunden lang keine Bedrohung entdeckt, rollt es sich wieder auf.

Im zusammengerollten Zustand verringert der Panzer den zugefügten Schaden und schwachen Angriffen kann er vollständig widerstehen.

Das Gürteltier lässt regelmäßig Schuppen fallen, die zur Herstellung von Wolfsrüstung genutzt werden können.

Informationen zur Wolfsrüstung

Die mit Gürteltierschuppen in „Minecraft“ hergestellte Wolfsrüstung schützt den Wolf vor den meisten Schadensquellen, bis sie jegliche Haltbarkeit verliert und zerbricht. Die Rüstung kann mit Gürteltierschuppen repariert werden, allerdings nur vom Besitzer. Und auch nur der Besitzer darf seinem Wolf diese Rüstung anlegen.

Es ist möglich, die Wolfsrüstung auf ähnliche Weise wie Lederrüstung zu färben.

Die Wolfsrüstung kann mithilfe einer Schere entfernt werden.

Wenn der Wolf stirbt, lässt er die Rüstung fallen.

Mit der Rüstung haben Wölfe 20 Herzen (40 Gesundheitspunkte) anstatt nur 10 Herzen (20 Gesundheitspunkte). Sie können nun mehr Schaden aushalten und das Füttern des Wolfes heilt doppelt so viele Gesundheitspunkte.

Hier findet ihr die neuen Wolfsarten

Acht neue Wolfsarten kamen mit dem neuen Update für „Minecraft“ hinzu. Ihr findet sie in unterschiedlichen Biomen:

Blasser Wolf : Ist die ursprünglich verfügbare Art, die jetzt im Taiga-Biom mit einer Rudelgröße von 4 erscheint.

: Ist die ursprünglich verfügbare Art, die jetzt im Taiga-Biom mit einer Rudelgröße von 4 erscheint. Waldwolf: Spawnt im Waldbiom mit einer Rudelgröße von 4.

Spawnt im Waldbiom mit einer Rudelgröße von 4. Aschgrauer Wolf: Lebt in einer Rudelgröße von 4 in der verschneiten Taiga

Lebt in einer Rudelgröße von 4 in der verschneiten Taiga Schwarzwolf : Taucht in der Kiefern-Urtaiga auf. Die Rudelgröße beträgt 2 bis 4.

: Taucht in der Kiefern-Urtaiga auf. Die Rudelgröße beträgt 2 bis 4. Kastanienbrauner Wolf: Erscheint mit einer Rudelgröße von 2 bis 4 in der Fichten-Urtaiga.

Erscheint mit einer Rudelgröße von 2 bis 4 in der Fichten-Urtaiga. Rostfarbener Wolf: Fühlt sich im lichten Dschungel mit einer Rudelgröße von 2 bis 4 wohl.

Fühlt sich im lichten Dschungel mit einer Rudelgröße von 2 bis 4 wohl. Gefleckter Wolf : Spawn in der Savannenhochebene mit Rudelgrößen von 4 bis 8.

: Spawn in der Savannenhochebene mit Rudelgrößen von 4 bis 8. Gestreifter Wolf: Lebt in den bewaldeten Tafelbergen mit einer Rudelgröße von 4 bis 8.

Lebt in den bewaldeten Tafelbergen mit einer Rudelgröße von 4 bis 8. Schneewolf: Taucht als seltener Einzelgänger in Berghain-Biomen auf.

Mit dem neuen Update für „Minecraft“ fanden noch mehr Neuerungen in das Spiel. Eine Verbesserung von Realms wurde vorgenommen. Auch wurde der neue Social-Hub Realms-Storys hinzugefügt, mit dem Spieler unter anderem Gameplay-Momente mit Realm-Kollegen teilen und sehen, wann andere Mitglieder spielen.

Den Social-Hub und weitere Neuerungen sowie Verbesserungen beschreibt der offizielle Changelog zum „Minecraft“-Update 1.20.80.

„Minecraft“ ist ein Sandbox-Game, das 2009 zunächst als Early-Access-Version für PC erschien, bevor 2011 die Veröffentlichung erfolgte. Später kamen Versionen für Konsolen, Handhelds, Mobile und Fire TV auf den Markt.

Seit 2014 gehören „Minecraft“ und der Entwickler Mojang zu Microsoft. Ein „Minecraft 2“ gab es bisher nicht, allerdings Spinoffs wie „Minecraft Dungeons“, „Minecraft Earth“ und „Minecraft Legends“.

Nachfolgend ein Trailer zum neuen Update:

