Minecraft: PS5-Version steht offenbar vor Ankündigung

Erscheint in Kürze eine PS5-Version von "Minecraft"? Es gibt einen Hinweis darauf, dass im Hintergrund Vorbereitungen getroffen werden.

“Minecraft” gehört seit Jahren zu den beliebtesten Spielen und taucht auch in den PlayStation-Charts regelmäßig auf. Bisher mussten sich Fans allerdings mit der PS4-Version begnügen, die dank der Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar ist.

Auch wenn die neue Sony-Konsole schon seit Ende 2020 auf dem Markt verweilt, erfolgte bisher keine Ankündigung eines Current-Gen-Ports. Das könnte sich in Kürze ändern.

Hinweise auf PS5-Version von Minecraft

Die PS5-Version von “Minecraft” konnte PlayStation Game Size entdecken, wie ein Tweet andeutet.

Auf dem Twitter/X-Account werden regelmäßig Informationen gepostet, die auf Hintergrunddaten des PlayStation Networks basieren. Und dabei kam offenbar der PS5-Port von “Minecraft” zum Vorschein:

PS5 Version ✅ pic.twitter.com/27rvsvSF37 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 29, 2024

Im vergangenen Jahr tauchte auf verschiedenen Rating-Plattformen eine Xbox Series X/S-Fassung des Mojang-Titels auf. Doch laut Microsoft waren die Einträge nur Teil eines der üblichen Freigabeprozesse, die man regelmäßig mit verschiedenen Bewertungsgremien durchführt.

Das heißt, auch die Xbox-Fassung von „Minecraft“ liegt nicht als Current-Gen-Version vor, erhielt zuletzt aber immerhin eine 4K-Unterstützung.

PS5-Version mit Raytracing-Support?

Während sich die mutmaßliche PS5-Version von “Minecraft” allgemein die Möglichkeiten der aktuellen Generation zunutze machen wird, könnte mit Raytracing ein explizites Feature unterstützt werden.

Schon 2021 tauchte auf Xbox-Konsolen versehentlich ein Prototyp mit Raytracing-Support auf. Er war in einem Preview-Build enthalten.

Später sorgte Mojang für eine Klarstellung: “Dieser frühe Prototyp-Code wurde aus der Vorschau entfernt und deutet nicht auf Pläne für die nahe Zukunft hin, Raytracing-Unterstützung auf Konsolen zu bringen.”

Da PlayStation Game Size keine weiteren Informationen zur PS5-Version von “Minecraft” preisgab, ist offen, wann der Launch erfolgen soll. Sollte es tatsächlich zu einer Ankündigung kommen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu Minecraft:

Erst Early Access, dann 2,5 Milliarden US-Dollar

“Minecraft” startete 2009 zunächst als Early-Access-Version für den PC, bevor 2011 der finale Launch erfolgte. Später erschienen Version für zahlreiche Systeme, darunter Konsolen, Handhelds, Mobile und Fire TV.

Seit 2014 gehört “Minecraft” samt Entwickler Mojang zu Microsoft. Das Xbox-Unternehmen investierte in den Erwerb des Gesamtpaketes 2,5 Milliarden US-Dollar, was nach heutigen Maßstäben gar nicht mehr so gigantisch wirkt.

Ein „Minecraft 2“ gab es bisher nicht, allerdings Spinoffs wie „Minecraft Dungeons“, „Minecraft Earth“ und „Minecraft Legends“. Das zuletzt genannte Spiel landet im April in der PS Plus-Bibliothek.

Weitere Meldungen zu Minecraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren