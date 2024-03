PS4 & PS5: Die erfolgreichsten Download-Spiele im Februar 2024

Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Die Charts basieren auf den Downloads im vergangenen Februar und geben bei kostenpflichtigen Spielen einen Hinweis auf den kommerziellen Erfolg eines Titels.

Helldivers 2 dominiert die PS5-Charts

Zu den Neuerscheinungen im Februar gehörte der Arrowhead-Shooter “Helldivers 2”. Und wie erwartet landete der von Sony veröffentlichte Titel auf dem ersten Platz der PS5-Charts.

Auf Steam dominierte “Helldivers 2” in den ersten Wochen ebenfalls die Verkaufscharts. Und dank der neusten Statistiken aus Großbritannien wissen wir, dass die PS5-Version zumindest regional den größeren Anteil hat.

Quasi Last-Minute kam “Final Fantasy 7 Rebirth” am letzten Februar-Tag auf den Markt. Das reichte, um in den PS5-Charts sowohl in den USA und in Kanada als auch in Europa den zweiten Platz zu beanspruchen.

In Europa konnte auch “Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft” vorn mitmischen, musste sich aber hinter “EA Sports PC 24” einordnen.

US/Kanada EU Helldivers 2 Helldivers 2 Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth Suicide Squad: Kill the Justice League EA Sports FC 24 Madden NFL 24 Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft NBA 2K24 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty: Modern Warfare III Grand Theft Auto V Skull and Bones Skull and Bones Suicide Squad: Kill the Justice League Persona 3 Reload NBA 2K24 EA Sports FC 24 It Takes Two Tekken 8 Poppy Playtime: Chapter 1 Poppy Playtime: Chapter 1 ARK: Survival Ascended Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Madden NFL 24 Baldur’s Gate 3 Tekken 8 Marvel’s Spider-Man 2 Hogwarts Legacy Jujutsu Kaisen Cursed Clash STAR WARS Jedi: Survivor Pacific Drive Need for Speed Unbound God of War Ragnarök Persona 3 Reload It Takes Two Cyberpunk 2077 ARK: Survival Ascended The Crew Motorfest

PS4-Spieler lieben den Wilden Westen

In den PS4-Charts ist nicht mehr viel Dynamik. Einige Jahre nach dem Launch der PS5 ist die Last-Gen-Konsole bereit für den wohlverdienten Ruhestand, was zumindest große Neuveröffentlichungen anbelangt.

Entsprechend landete mit “Red Dead Redemption 2” ein Spiel auf dem Spitzenplatz, das schon 2018 auf den Markt kam. Platz 2 ging im Februar an “Minecraft”, was vermuten lässt, dass die Konsole ein oder zwei Generationen weitergereicht wurden.

US/Kanada EU Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Minecraft Minecraft Madden NFL 24 EA Sports FC 24 Call of Duty: Modern Warfare III Need for Speed Heat NBA 2K24 A Way Out Need for Speed Heat Grand Theft Auto V Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight Grand Theft Auto V Poppy Playtime: Chapter 1 Injustice 2 Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Batman: Return to Arkham Need for Speed Payback Overcooked! 2 Gang Beasts theHunter: Call of the Wild Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty: Black Ops III Unravel Two Gang Beasts Batman: Return to Arkham Mortal Kombat 11 The Last Of Us Remastered EA SPORTS FC 24 NBA 2K24 The Last Of Us Remastered theHunter: Call of the Wild God of War Star Wars Battlefront II A Way Out Overcooked! 2 Poppy Playtime: Chapter 1 Wobbly Life

ForeVR Bowl an der PS VR2-Spitze

Die Spiele für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 wurden separat ausgewertet. Hier lag “ForeVR Bowl” im Februar vor “Beat Saber” und “Legendary Tales” – zumindest in Europa. In den USA und Kanada konnte sich “Legendary Tales” durchsetzen.

US/Kanada EU Legendary Tales ForeVR Bowl Beat Saber Beat Saber Among Us VR Legendary Tales Pavlov Arizona Sunshine 2 Arizona Sunshine 2 Pavlov Creed: Rise to Glory – Championship Edition Ultrawings 2 Ultrawings 2 Among Us VR Job Simulator Creed: Rise to Glory – Championship Edition Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 Moss: Book II The Dark Pictures: Switchback VR Job Simulator

Batman Arkham VR an der Last-Gen-VR-Spitze

In vielen Haushalten ist auch das 2016 veröffentlichte Virtual-Reality-Headset PlayStation VR weiter aktiv. Spitzenreiter wurde im Februar “Batman: Arkham VR”, was zumindest für Europa gilt. Es folgen “Sniper Elite VR” und “The Walking Dead Onslaught”.

US/Kanada EU The Walking Dead Onslaught Batman: Arkham VR Creed Rise to Glory Sniper Elite VR Beat Saber The Walking Dead Onslaught Batman: Arkham VR Job Simulator Sniper Elite VR Beat Saber Job Simulator Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Moss: Book II Borderlands 2 VR Lethal VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Goalkeeper VR Challenge Superhot VR DOOM 3: VR Edition

Fortnite war bei den kostenlosen Spielen beliebt

Bei den Free-to-Play-Spielen waren sich Spieler in Europa, den USA und Kanada einig und sorgten auf den ersten Plätzen für eine identische Rangliste. “Fortnite” landete an der Spitze. Geschlagen geben mussten sich “Roblox”, das im vergangenen Jahr die PlayStation-Konsolen eroberte, und “Call of Duty: Warzone”.

US/Kanada EU Fortnite Fortnite Roblox Roblox Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Apex Legends Fall Guys Fall Guys Hawked The Finals Rocket League Rocket League Apex Legends Hawked eFootball 2024 Fortnite Battle Royale The Finals Overwatch 2 The Sims 4

Weitere Meldungen zu PSN Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren