TMNT Mutants Unleashed: Collector’s Edition soll Fans ansprechen, ist aber nicht günstig

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Actionspiel „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“ im Verlauf dieses Jahres für PC und Konsolen erscheinen wird – unter anderem für PS5 und PS4.

Der Release ist für Oktober 2024 geplant. Neben der Standardversion wird es auch eine Collector’s Edition mit tollen Inhalten geben. Allerdings hat die ganze Sache einen stolzen Preis.

Das steckt in der Collector’s Edition von TMNT: Mutant Unleashed

In der riesigen Box der Collector’s Edition ist nicht nur das eigentliche Spiel enthalten, sondern auch eine Vielzahl an (abgedrehten) Extras. So erwartet die Käufer der Sammlerversion unter anderem ein Modell des legendären Turtle Van inklusive Riesen-Pizzastück auf dem Dach.

Hinzu kommen ein schickes LED-Schild, ein offizielles Artbook und einiges mehr. Allerdings hat das alles seinen Preis: Die Collector’s Edition von „Teenage Mutant Ninja Turtles; Mutants Unleashed“ schlägt mit 249,99 Euro zu Buche. Hier alle Inhalte in der Übersicht:

ein Exemplar des Spiels

der Season-Pass

ein Modell des Turtle Pizza Van

fünf Anstecknadeln

vier Aufnäher

ein Mousepad

ein Notizblock

ein Stift

ein Artbook

ein Poster

mehrere Aufkleber

die eigentliche Sammler-Box

Diese Inhalte bekommen Käufer der Collector’s Editon.

Wie kommt man an die Collector’s Edition?

Wer sich von dem hohen Preis nicht abschrecken lässt, kann sich ein Exemplar der Collector’s Edition von „Teenage Mutant Ninja Turtles; Mutants Unleashed“ bereits vor dem Release sichern.

Der zuständige Publisher Outright Games hat den Startschuss für die Vorbestellerphase gegeben, daher können die Fans sofort zuschlagen. Selbiges gilt übrigens auch für die mit 59,99 Euro deutlich günstigere Deluxe Edition.

Was ist eigentlich TMNT: Mutant Unleashed?

Bei „Teenage Mutant Ninja Turtles; Mutants Unleashed“ handelt es sich um ein Actionspiel mit den beliebten Kampfschildkröten, bei dem der Fokus auf Multiplayer-Partien liegt. Zur Auswahl stehen die ikonischen Charaktere Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo, die sich durch zahlreiche Schauplätze kämpfen.

Das grundlegende Gameplay basiert auf klassischen Brawler-Elementen, während die Story im selben Universum wie der Film „Mutant Mayhem“ angesiedelt ist.

