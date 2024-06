Assassin’s Creed Shadows: Aus Infinity wird offenbar der Animus-Hub

Ubisoft hat eine regelrechte “Assassin’s Creed”-Offensive geplant, die mit „Mirage“ aus dem vergangenen Jahr ihren Anfang nahm. In diesem Jahr folgt “Assassin’s Creed Shadows” und auch für die Zukunft ist Ubisoft gerüstet.

Die Spiele sollen früher oder später einen gemeinsamen Hub erhalten, der bisher als “Assassin’s Creed Infinity” bezeichnet wurde. Es scheint allerdings, dass dieser Name nicht mehr aktuell ist.

Dient der Animus-Hub künftig als Bindeglied?

In einem aktuellen Interview mit Game File (via Gamesradar) sprach Marc-Alexis Côté, der Vizepräsident und ausführende Produzent bei Ubisoft ist, über eine Umbenennung von “Assassin’s Creed Infinity” in “Animus-Hub”.

Offen ist, wann diese Plattform eingeführt werden soll. Eine Andeutung lässt jedoch darauf schließen, dass sie mit “Assassin’s Creed Shadows” ihren Anfang nimmt. Der neue Teil der erfolgreichen Ubisoft-Reihe kommt am 15. November 2024 für Konsolen und PC auf den Markt. Spieler werden diesmal mit zwei Charakteren in das feudale Japan geschickt.

Formell angekündigt wurde die Namensänderung nicht, sodass hinter der Äußerung von Marc-Alexis Côté ein Fragezeichen bleibt. Sobald es weitere Informationen zu diesem Thema gibt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Was ist der Animus-Hub?

Erstmals von Ubisoft erwähnt wurde “Infinity” im Jahr 2022. Der Publisher beschrieb einen Hub, der „all unsere unterschiedlichen Erfahrungen und unsere Spieler auf sinnvolle Weise zusammenführt“ und vielleicht sogar „eigenständige Multiplayer-Erlebnisse in das Assassin’s Creed-Universum zurückbringt“.

Der Hub von “Assassin’s Creed” fungiert demnach als zentrales Nervensystem für alles, was mit “Assassin’s Creed” zu tun hat, ähnlich wie “Call of Duty HQ” mittlerweile ein zentraler Punkt für die Veröffentlichung von “Call of Duty”-Titeln ist. Allzu viel Neues sollten Spieler demnach nicht erwarten. Aber auch hier bleibt abzuwarten, was Ubisoft ankündigen wird.

Welche Assassin’s Creed-Spiele sind geplant?

Während offen ist, wann der Animus-Hub eingeführt werden soll, ist weitgehend bekannt, welche “Assassin’s Creed”-Spiele und Projekte geplant sind. Am weitesten fortgeschritten ist “Assassin’s Creed Shadows”, das dem Launch entgegenstrebt. Im Fall des Mobilespiels “Assassin’s Creed Jade” kam es dem Vernehmen nach zu einer Verschiebung in das kommende Jahr.

“Hexe“ soll Berichten zufolge 2026 folgen. Das Multiplayer-Projekt könnte 2025 starten. Nachfolgend die bestätigten “Assassin’s Creed”-Produktionen in der Übersicht:

Ebenfalls gibt es Gerüchte zu weiteren Projekten, die bisher nicht angekündigt wurden:

Für reichlich “Assassin’s Creed” ist demnach gesorgt, sodass ein Hub durchaus spannend klingt. Zunächst steht der Launch von “Shadows” bevor. Informationen zu den Editionen sind in dieser Meldung zusamengefasst.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren