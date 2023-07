Assassin’s Creed: Ganze 11 Spiele sind angeblich geplant

An ganzen sechs „Assassin’s Creed“-Teilen arbeitet Ubisoft momentan. Laut einem neuen Blogartikel von Tom Henderson ist das aber noch längst nicht alles. Sollte der Insider ein weiteres Mal Recht haben, entstehen beim französischen Publisher noch fünf weitere Ableger. Wären also insgesamt elf (!) Stück.

Schon im Februar dieses Jahres behauptete Henderson: Neben den angekündigten Projekten im September entstehen noch vier weitere Spiele.

Als Erstes davon steht „Assassin’s Creed Mirage“ auf dem Plan. Die Veröffentlichung findet am 12. Oktober statt. Zudem soll dieses Jahr mit „Nexus“ ein VR-Titel auf den Markt kommen. Ebenfalls noch 2023 möglich wäre der Mobile-Ableger mit dem Codenamen „Jade“.

Das nächste Singleplayer-Projekt dürfte dann „Red“ sein, dessen genauer Titel ebenso unbekannt ist. Hier verschlägt es die Spieler ins feudale Japan. 2024 könnte der Release erfolgen.

Wer sich mehr für Hexenprozesse interessiert, muss noch etwas länger warten. Denn für 2025 oder 2026 wird „Hexe“ erwartet, dessen Codename Programm sein wird. Im gleichen Zeitraum ist noch mit „Invictus“ zu rechnen, was eine Multiplayer-Erfahrung darstellt.

Am vergangenen Freitag traf dann noch das Gerücht um ein Remake von „Black Flag“ ein. Sollte es so kommen, erwartet euch zusätzlich zu den Fortsetzungen noch eine Neuauflage.

Was sonst noch geplant ist

Die bekannten Projekte haben wir also erwähnt. Womit ist Ubisoft angeblich sonst noch beschäftigt? Das zeigt die folgende Auflistung von Insider-Gaming:

Codename Nebula [Einzelspieler] (Konzept/Prototyp)

Codename Raid [Multiplayer] (Konzept/Prototyp)

Codename Echoes [Mehrspielermodus] (Konzept/Prototyp)

Nexus 2 [VR] (wird intern diskutiert)

Für „Nebula“ soll Ubisoft Sofia verantwortlich sein. Von gleich drei Schauplätzen ist die Rede: Indien, Aztekenreich und Mittelmeer.

„Raid“ stammt laut dem Bericht vom Chengdu-Team. Hiermit wartet wohl ein Free-2-Play-Titel auf euch, den ihr zu viert im Koop-Modus zocken könnt.

Ubisoft Annecy ist wiederum für „Echoes“ zuständig, was ein weiterer Multiplayer-Titel sein soll. Die Entwickler greifen hierbei angeblich auf Scalar zurück. Das ist eine Cloud-native Technologie von Ubisoft selbst.

Um die vielen „Assassin’s Creed“-Spiele bewältigen zu können, stockt Ubisoft seine Entwicklerteams ordentlich auf. So sollen in Zukunft statt aktuell 2000 Mitarbeiter ganze 2800 Mitarbeiter an der beliebten Reihe werkeln – ein Anstieg in Höhe von 40 Prozent.

